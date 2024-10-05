Сака сделал 7 голевых передач в 7 турах АПЛ. Больше в топ-лигах нет ни у кого
Букайо Сака – лучший ассистент в пяти сильнейших лигах Европы.
Вингер «Арсенала» отметился двумя результативными передачами в игре с «Саутгемптоном» в АПЛ. Он ассистировал Каю Хавертцу на 58-й минуте и Габриэлу Мартинелли на 68-й.
На счету футболиста сборной Англии 7 голевых пасов в 7 турах чемпионата Англии. В топ-лигах больше 5 передач нет ни одного другого игрока.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Squawka Football
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости