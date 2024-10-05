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Сака сделал 7 голевых передач в 7 турах АПЛ. Больше в топ-лигах нет ни у кого

Букайо Сака – лучший ассистент в пяти сильнейших лигах Европы.

Вингер «Арсенала» отметился двумя результативными передачами в игре с «Саутгемптоном» в АПЛ. Он ассистировал Каю Хавертцу на 58-й минуте и Габриэлу Мартинелли на 68-й.

На счету футболиста сборной Англии 7 голевых пасов в 7 турах чемпионата Англии. В топ-лигах больше 5 передач нет ни одного другого игрока.

Подробно со статистикой Сака можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Squawka Football
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoСаутгемптон
logoКай Хавертц
logoБукайо Сака
logoГабриэл Мартинелли
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