Букайо Сака: «Это именно тот сезон, когда «Арсенал» может выиграть АПЛ. Верим, что мы топ-команда – показали это против «ПСЖ»
Букайо Сака заявил, что «Арсенал» может выиграть АПЛ в этом сезоне.
Команда тренера Микеля Артеты обыграла «ПСЖ» (2:0) в матче второго тура Лиги чемпионов.
«Не хочу оказывать на нас самих излишнее давление, но я думаю, что это именно тот сезон, когда «Арсенал» может выиграть АПЛ.
Мы были близки к этому в двух прошлых сезонах, но сейчас становимся еще ближе, и надеюсь, это произойдет в этом сезоне
Мы верим в себя. Верим, что мы топ-команда. Мы показали это против «ПСЖ».
Когда большие команды приезжают в «Эмирейтс», мы должны показать им, что они будут находиться под давлением в течение всего матча», – сказал вингер «Арсенала» Букайо Сака.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Telegraph
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