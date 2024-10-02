Букайо Сака: «Это именно тот сезон, когда «Арсенал» может выиграть АПЛ. Верим, что мы топ-команда – показали это против «ПСЖ»

Букайо Сака заявил, что «Арсенал» может выиграть АПЛ в этом сезоне.

Команда тренера Микеля Артеты обыграла «ПСЖ» (2:0) в матче второго тура Лиги чемпионов .

«Не хочу оказывать на нас самих излишнее давление, но я думаю, что это именно тот сезон, когда «Арсенал» может выиграть АПЛ .

Мы были близки к этому в двух прошлых сезонах, но сейчас становимся еще ближе, и надеюсь, это произойдет в этом сезоне

Мы верим в себя. Верим, что мы топ-команда. Мы показали это против «ПСЖ ».

Когда большие команды приезжают в «Эмирейтс», мы должны показать им, что они будут находиться под давлением в течение всего матча», – сказал вингер «Арсенала » Букайо Сака .