«Пари НН» решил назначить Гончаренко. Идут переговоры об условиях контракта (Legalbet)

«Пари НН» ведет переговоры с Виктором Гончаренко.

Legalbet утверждает, что руководство нижегородского клуба приняло решение назначить белорусского тренера вместо Саши Илича . Сейчас с экс-тренером ЦСКА идет обсуждение условий контракта и принципов комплектования команды.

После 10 туров Мир РПЛ «Пари НН » занимает 11-е место, набрав 10 очков.