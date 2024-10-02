«Пари НН» решил назначить Гончаренко. Идут переговоры об условиях контракта (Legalbet)
«Пари НН» ведет переговоры с Виктором Гончаренко.
Legalbet утверждает, что руководство нижегородского клуба приняло решение назначить белорусского тренера вместо Саши Илича. Сейчас с экс-тренером ЦСКА идет обсуждение условий контракта и принципов комплектования команды.
После 10 туров Мир РПЛ «Пари НН» занимает 11-е место, набрав 10 очков.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
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