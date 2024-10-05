Гончаренко отказался возглавить «Нефтчи». Он близок к назначению в «Пари НН»

Виктор Гончаренко отклонил предложение бакинского «Нефтчи».

Об этом сообщает Legalbet.

Ранее стало известно, что 47-летний белорус близок к назначению в «Пари НН ».

Последним местом работы Гончаренко был «Урал». Ранее он также возглавлял ЦСКА, «Краснодар», «Уфу», «Кубань» и БАТЭ.