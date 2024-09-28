«Пари НН» и Гончаренко намерены встретиться в ближайшие дни. Со Слишковичем уже пообщались (Legalbet)
«Пари НН» проявляет интерес к Виктору Гончаренко.
Legalbet сообщает, что руководство клуба планирует встретиться с бывшим главным тренером ЦСКА и «Краснодара» в ближайшие дни. Также неделю назад спортивный директор Александр Удальцов общался с Владимиром Слишковичем, экс-ассистентом главного тренера «Спартака».
На данный момент «Пари НН» возглавляет Саша Илич. Команда набрала 10 очков в 10 турах Мир РПЛ.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
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