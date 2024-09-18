Садыгов об увольнении Артиги из «Химок»: «Очередной фэйк. С Гончаренко не контактировали, у Франка полное доверие руководства»

Туфан Садыгов заявил, что «Химки» не обсуждают отставку Франка Артиги.

Ранее появилась информация о том, что подмосковный клуб может уволить испанца с поста главного тренера и назначить Виктора Гончаренко .

«Мне о возможной отставке Артиги ничего не известно. Это очередной фэйк. С Гончаренко мы тоже не контактировали.

В повестке не стоит вопрос о будущем Артиги. У него полное доверие со стороны руководства «Химок», – сказал инвестор «Химок».

«Химки » проиграли в двух последних турах в Мир РПЛ и занимают 14-е место в таблице, набрав 6 очков в 8 матчах.