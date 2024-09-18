Садыгов об увольнении Артиги из «Химок»: «Очередной фэйк. С Гончаренко не контактировали, у Франка полное доверие руководства»
Туфан Садыгов заявил, что «Химки» не обсуждают отставку Франка Артиги.
Ранее появилась информация о том, что подмосковный клуб может уволить испанца с поста главного тренера и назначить Виктора Гончаренко.
«Мне о возможной отставке Артиги ничего не известно. Это очередной фэйк. С Гончаренко мы тоже не контактировали.
В повестке не стоит вопрос о будущем Артиги. У него полное доверие со стороны руководства «Химок», – сказал инвестор «Химок».
«Химки» проиграли в двух последних турах в Мир РПЛ и занимают 14-е место в таблице, набрав 6 очков в 8 матчах.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
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