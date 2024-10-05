Ведущий «Битвы экстрасенсов» хочет позвать Дзюбу на шоу: «У спортсменов часто бывает тяжелая и интересная судьба. Вижу формат в стиле угадайки»

Ведущий «Битвы экстрасенсов» Илья Ларионов хочет позвать Артема Дзюбу на шоу.

– Есть ли идея пригласить кого-то из спортсменов на испытания со знаменитостями?

– Знаете, я иногда приглашаю знакомых своих. Например, Ваню Ожогина, оперного певца. Мы под него придумали испытание – под его образ с кровью. Он давал кровь как вампир, экстрасенсы должны были понять, что за человек перед ними.

И на самом деле мне было бы очень интересно включить спортсмена, футболиста в какое-то задание. Я вижу формат в стиле угадайки.

Мне кажется, что у спортсменов часто бывает тяжелая и интересная судьба. Это сподвигает человека на какие-то спортивные достижения, которые выходят за рамки человеческой физической возможности. Возможно, это какая-то травма.

Интересно было бы показать успешного футболиста, например, чуть-чуть с другой стороны, узнать, что за этим стоит, через наш проект, через экстрасенсов.

– А может быть, вам уже приходит в голову какой-то футболист?

– Дзюба , – сказал иллюзионист и ведущий «Битвы экстрасенсов» Ларионов.

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