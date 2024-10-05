  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ведущий «Битвы экстрасенсов» хочет позвать Дзюбу на шоу: «У спортсменов часто бывает тяжелая и интересная судьба. Вижу формат в стиле угадайки»
5

Ведущий «Битвы экстрасенсов» хочет позвать Дзюбу на шоу: «У спортсменов часто бывает тяжелая и интересная судьба. Вижу формат в стиле угадайки»

Ведущий «Битвы экстрасенсов» Илья Ларионов хочет позвать Артема Дзюбу на шоу.

– Есть ли идея пригласить кого-то из спортсменов на испытания со знаменитостями?

– Знаете, я иногда приглашаю знакомых своих. Например, Ваню Ожогина, оперного певца. Мы под него придумали испытание – под его образ с кровью. Он давал кровь как вампир, экстрасенсы должны были понять, что за человек перед ними.

И на самом деле мне было бы очень интересно включить спортсмена, футболиста в какое-то задание. Я вижу формат в стиле угадайки.

Мне кажется, что у спортсменов часто бывает тяжелая и интересная судьба. Это сподвигает человека на какие-то спортивные достижения, которые выходят за рамки человеческой физической возможности. Возможно, это какая-то травма.

Интересно было бы показать успешного футболиста, например, чуть-чуть с другой стороны, узнать, что за этим стоит, через наш проект, через экстрасенсов.

– А может быть, вам уже приходит в голову какой-то футболист?

Дзюба, – сказал иллюзионист и ведущий «Битвы экстрасенсов» Ларионов.

Мощный старт Дзюбы – в деталях: забил «Ростову» Карпина через боль, поразил хладнокровием

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
телевидение
светская хроника
logoАкрон
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дзюба о матче с «Краснодаром» после выхода интимного видео: «Я сильно поплакал после игры, пожалел себя. Эта ситуация сделала меня намного сильнее. У меня был такой урок любви и боли»
94вчера, 18:31
Дзюба про откровенные фото девушек в соцсетях: «Если ты жопку выставишь, твоему парню понравится? Все мужчины, если они не подкаблучники, против. Делать это ради самооценки – дичь»
132вчера, 17:24
«Дзюба – ######!» Фанаты «Зенита» скандировали оскорбления в адрес форварда «Акрона» на матче Кубка России. Артема нет в заявке на игру
1282 октября, 19:34
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Puta Barça». Ла Лига пожаловалась на кричалки фанатов «Осасуны» о «Барселоне»
1249 минут назад
«Мошенники торжествуют». Бартон о сокращении бана Погба за допинг с 4 лет до 18 месяцев
1156 минут назад
Чемпионат России. «Зенит» примет «Оренбург», «Спартак» против «Ростова», «Динамо» сыграет с ЦСКА в воскресенье
52сегодня, 08:10
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Пэлас», «Арсенал» сыграет с «Саутгемптоном», «Ман Сити» против «Фулхэма» 
16сегодня, 08:05
Чемпионат Испании. «Реал» примет «Вильярреал», «Мальорка» в гостях у «Эспаньола»
8сегодня, 08:01
Ко всем новостям
Последние новости
«Санчо – очень тихий парень. Были проблемы с общением, никто не знает о Джейдоне буквально ничего». Маккарти о причинах неудачи хавбека в «МЮ»
1 минуту назад
Первая лига. «Уфа» – СКА, «Урал» примет «Торпедо», «Арсенал» в гостях у «Родины»
121 минуту назадLive
В «Атланте» не будут препятствовать выступлению Миранчука за сборную России: «Мы никого не блокируем»
223 минуты назад
Агбонлахор о победе «Астон Виллы» над «Баварией»: «Кейн стал призраком как на Евро из-за тактики «Виллы». Команде очень повезло, что у нее есть Эмери»
134 минуты назад
Моуринью – журналисту: «Не знаю, играл ли ты в футбол, я играл, но был дерьмовым футболистом»
236 минут назад