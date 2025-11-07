КДК отметил красную карточку Мелкадзе за наступ на ногу Манелову. Форвард «Ахмата» сможет сыграть со «Спартаком»

КДК РФС отметил красную карточку Георгия Мелкадзе.

На 59‑й минуте матча Мир РПЛ между «Балтикой» и «Ахматом » (2:0) нападающий Георгий Мелкадзе получил прямую красную карточку от судьи Иван Абросимова после просмотра ВАР за наступ на ногу Ираклию Манелову.

«КДК отменил красную карточку, показанную Мелкадзе, поэтому он может играть следующий матч, а «Ахмат» не будет наказан за неподобающее поведение», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Таким образом, Мелкадзе сможет сыграть в предстоящем туре против «Спартака».