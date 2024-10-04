Мощный старт Дзюбы – в деталях: забил «Ростову» Карпина через боль, поразил хладнокровием

1+3 за 3 матча РПЛ – вау!

Артем Дзюба ярко вернулся в Мир РПЛ: три ассиста и гол в трех матчах. Помогает «Акрону» даже в 36 лет.

Дзюба не играл в РПЛ 4,5 месяца. За это время съездил в Шанхай и дал под зад звезде «Амкала»

Дзюба искал команду все лето. Последний раз выходил за «Локомотив» еще в апрельской игре против «Спартака», с 31 мая Артем был свободным агентом. Сразу появились варианты в Медиалиге: инсайдер Иван Карпов писал, что Дзюба заявлен за «Родина Медиа». Президент клуба Дмитрий Тарасов предложил звезде миллион рублей в месяц и электрический «Москвич».

Представитель форварда Леонид Гольдман заявил, что Тарасов врет: «Понятно, что им нужны просмотры и пиар, но можно придумать и что‑то другое, чем в очередной раз на Дзюбе заработать хайп. Информация о том, что его внесли в какую‑то там заявку — ложь».

В это время Артем заглянул в Шанхай, где базируется команда Леонида Слуцкого. Тренер сразу пояснил, что Дзюбы в Китае не будет: там строгий лимит, форварда нельзя заявить минимум до января, когда начнется новый сезон.

В начале сентября Дзюба засветился в «Т-лиге уличного футбола», новом медиафутбольном турнире. В нем участвовали как известные в медиафутболе команды («Амкал» и 2Drots), так и звезды РПЛ (Дзюба, Джикия, Гильерме) со знаменитостями (комик Богдан Лисевский, актер Александр Петров). Финал точно запомнился: Артем дал под зад звезде «Амкала» и досрочно взял кубок.

Дзюба готовился к возвращению в РПЛ. «Еду в тренажерный зал, занимаюсь с тренером. Играю в футбол с друзьями, потом играю в теннис, иногда еще могу поиграть в волейбол. Каждый день держу себя в тонусе», – говорил он «Матч ТВ».

Дзюбой интересовались «Химки», «Пари НН» и «Крылья». В итоге поехал в Тольятти после бессонной ночи

Артем искал варианты только в РПЛ – летом отказал нескольким клубам из Китая, Турции и Саудовской Аравии. «Пари НН» заинтересовался Дзюбой еще в июне – по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Но клуб затягивал с переговорами: ждали заседания совета директоров «Пари НН», где обсуждался бюджет.

Потом заговорили про возможный переход в «Химки», но Андрей Талалаев не оценил: «Нужны системообразующие игроки, но не моральные уроды. Про Дзюбу отвечать не хотелось бы». По информации Legalbet, «Химки» и так перенасытили атаку, поэтому не подписали Артема.

В середине августа Константин Генич сообщил, что Дзюба почти перешел в «Крылья», но туда вернулся Иван Сергеев. В итоге Артем все-таки поехал в Самарскую область – решение о переходе в «Акрон» далось непросто.

«Ночь бессонная была у меня, нужно было взвесить все, уважаемые люди поддержали меня, сказали, что надо, мое окружение тоже, поэтому у меня уже не оставалось выбора. Да и сам бы я, наверное, жалел бы, если бы выбрал ничего не делать. Рад, что сделал правильный выбор», – радовался Дзюба после первой голевой с «Химками».

Артем сменил привычную Москву на Тольятти – тоже непростой выбор. «Принять такое решение нужно было. Выйти из зоны комфорта. Как говорят, у самурая нет цели – есть только путь, – с улыбкой говорил Дзюба «Известиям». – Я этот выбор сделал – теперь движемся дальше».

Переход Артема в «Акрон» удивил, ведь изначально его не было с списках на усиление – об этом говорил гендиректор клуба Алексей Власов. Инсайдер Андрей Панков добавил , что агенты предложили Дзюбу «Акрону» еще в начале июня. Тогда тольяттинцы отказались, но за три месяца передумали.

1+3 за 3 матча – бешеный старт Дзюбы в «Акроне». Заряжает игроков в раздевалке, забивает даже усталым

Дзюба отметился голевой в первом же матче с «Химками». Вышел на 64-й минуте – «Акрон» уже вел 2:0 благодаря Солтмураду Бакаеву и Стефану Лончару.

В конце матча Артем не пожадничал: после отбора от Жилсона Беншимола мог забивать сам, но покатил Владимиру Хубулову – 3:0. «С Хубуловым скентовались сразу, команда хорошая, приятная, дружная, – отметил Дзюба после дебютного матча. – Партнер был в более выгодной позиции, поделился с ним мячом, а мне пас в копилочку».

Против «Краснодара» Дзюба отыграл все 90 минут – признался, что ближе к концу подустал, но все равно сделал две голевых передачи.

На 54-й минуте, при 0:2, Артем принял пас Кузьмина на границе вратарской, сделал паузу и покатил на Стефана Лончара – черногорец жестами просил передачу, и Артем вновь отдал. Здесь Дзюбе не хватало пространства для удара, поэтому пас на партнера – идеальное решение для гола.

На 84-й Дзюба отдал в штрафную набежавшему Палиенко, но его накрыли еще до удара. После потери «Краснодара» перед штрафной Дзюба сделал второй ассист на Хубулова – дружба вне поля идет на пользу обоим.

Артем активировал себя версии сезона-2019/20, когда был одним из лучших диспетчеров лиги: 14 голевых за «Зенит».

Дебютный мяч влетел «Ростову» Валерия Карпина. Дзюба настроился на бывшего тренера – и решил на классе. Стефан Лончар забросил в центр штрафной. Дзюба так себе принял мяч на неудобной высоте, в итоге остановил животом. После этого касания Артем едва не упал, но включил координацию, сориентировался. А как только выпрямился – уверенно пробил в сетку.

Артем впечатлил не только дебютным голом, но и дикой активностью. Против «Ростова» он нанес три удара (два из них – в створ), сделал 28 точных пасов (80%), вступил в 46 (!) единоборств, 20 из которых выиграл, подсказывает «Рустат». Еще он совершил один отбор, четыре перехвата и пять подборов – был везде.

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Заур Тедеев потом отметил, что у Артема было недомогание, и тренер просил его доиграть. « На 37-38‑й прихватило ногу. Он мне сказал терпеть, – рассказал Дзюба в интервью «Матч ТВ». – Эдуардович не тот, кто просит, а говорит играть. Он мне напоминает Моуринью в ситуации с Ибрагимовичем. Тот уже всех поменяет, даже вратаря, лишь бы Ибрагимовича не менять. Ну, мне приятно, ему важно, чтобы я оставался и помогал. Ребята – молодцы, ничего не дали сделать «Ростову».

Артем и от партнеров требует стойкости – после разгрома от «Краснодара» (2:5) был «мужской» разговор в раздевалке «Акрона»: «Играть надо со всеми, просто нужно менталитет поменять. Вот и все. А так – нормально. Уверен, команда правильно отреагирует на это поражение».

При этом Дзюба расслабляет команду фирменными шутками и харизмой. «Великолепный человек, – поделился вратарь «Акрона» Сергей Волков в разговоре с «РБ Спорт». – Душа компании и раздевалки. Такая фигура, как Артем, очень помогает команде. Харизмой он добавил уверенности нашим ребятам в раздевалке и на поле».

«Акрон» выиграл два из трех матчей в РПЛ при Артеме, до его перехода – лишь одна победа в семи турах. Влияние очевидно.

Дзюба впечатлил Илью Васильева хладнокровием

Дополнительные детали от нашего тактического автора.

Поиск нового нападающего для «Акрона» логичен: лучший бомбардир Солтмурад Бакаев положил два гола из трех в стартовых турах, остальные на момент подписания Артема Дзюбы забили не больше одного. Проблема для сверхатакующего стиля «Акрона» при наличии разных нападающих.

В первых матчах Дзюба поразил хладнокровием:

1. В дебюте с «Химками» после простоя в РПЛ за новую команду прочувствовал подкат и осознал более выгодное положение Владимира Хубулова.

2. В не самом удачном матче с «Краснодаром» оказался в неудобной позиции перед воротами из-за частокола защитников, поэтому умно катнул на полупустые ворота.

3. Затем на топовой паузе еще раз идеально отдал Хубулову.

Так Артем вошел в топ-5 РПЛ по ассистам – всего за четыре паса под удар.

Затем Дзюба прибил «Ростов» классическим голом команде Валерия Карпина.

Отличное начало для Дзюбы: добавил класса реализации «Акрона», партнеры постепенно адаптируются к его габаритам в позиционных атаках (Артем ждет передачи вразрез низом) и кроссам, мощно провоцирует полезные атакующие единоборства.

«Георгич меня сильно обидел однажды. Справедливость есть». Дзюба забил «Ростову» Карпина и чуть не плакал после

Фото: vk.com/fcakron