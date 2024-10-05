Тимур Гурцкая: «Семак ставит Соболева, пытаясь доказать нужность игрока – он был инициатором перехода. Но вся атака стала хуже, о гегемонии «Зенита» уже не говорят»
Тимур Гурцкая рассказал об инициаторе трансфера Александра Соболева в «Зенит».
27-летний форвард перешел из «Спартака» 30 августа. В составе «Зенита» Соболев провел 5 матчей во всех турнирах, забил гол и сделал результативную передачу.
«Семак его ставит [в состав] – он был инициатором перехода Соболева. Поэтому и пытается доказать нужность игрока. Но пока это не проблема одного футболиста, а всей линии – атака стала играть хуже.
Уже не говорят о гегемонии «Зенита». Есть команды, которые могут сделать им проблемы», – сказал футбольный агент Тимур Гурцкая.
«Давай-ка, ####### отсюда!» Соболева освистали после первого гола за «Зенит»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
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