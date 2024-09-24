«Соболев – третий форвард «Зенита». Ему надо адаптироваться к игре клуба, он еще не готов. Но он нужен, будет в Кубке играть». Орлов о нападающем

Геннадий Орлов не оценил игру Александра Соболева в матче «Зенит» – «Факел».

Петербуржцы выиграл со счетом 3:1. Соболев вышел в стартовом составе, получил желтую карточку и был заменен на 68-й минуте.

– Геннадий Сергеевич, есть ощущение, что Александра Соболева в частности под такого соперника, как воронежский «Факел», и приобретали.

– Ну да, об этом Сергей Богданович Семак и говорил – для того, чтобы взламывать оборону соперника. А мы ничего не увидели от него, к сожалению.

Ему надо еще адаптироваться к игре «Зенита ». Пока он играет, как за «Спартак » играл, а здесь надо много двигаться без мяча по футбольному полю, открываться, понять замыслы партнеров, но он еще не готов.

Соболев пока третий центральный нападающий. Первый – Лусиано , второй – Кассьерра , третий – Соболев. Но он нужен. Будет в Кубке играть. И мне кажется, он заставил Кассьерру больше бегать, чем раньше, – сказал комментатор в беседе на ютуб-канале «Такой футбол».