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  • Корнеев о Соболеве: «Третий после Тюкавина и Чалова форвард России, «Спартак» потерял ценный актив. «Зенит» заплатил не более 8 млн евро – хорошая цена»
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Корнеев о Соболеве: «Третий после Тюкавина и Чалова форвард России, «Спартак» потерял ценный актив. «Зенит» заплатил не более 8 млн евро – хорошая цена»

Игорь Корнеев назвал Александра Соболева третьим нападающим России.

– Соболев – усиление для команды Семака?

– Да, усиление. Предположу, что Семак хотел иметь в своем распоряжении габаритного форварда с российским паспортом.

Когда Соболев сверхмотивирован, он способен приносить пользу. Вот только эмоциональный фон этого перехода был сильно подпорчен окружением игрока!

– 10 миллионов евро за Соболева – адекватная цена?

– Думаю, «Зенит» заплатил не более восьми миллионов, как и было обозначено в первом и последнем предложении питерцев. Разница легла на плечи игрока и агентов.

В целом, восемь миллионов – хорошая цена за Соболева!

– На какое место поставите Соболева сейчас среди российских форвардов?

– На третье после Тюкавина и Чалова.

– Для «Спартака» его уход не станет потерей на длинной дистанции?

– Конечно, станет! Нынешние менеджеры просто потеряли свой ценный актив.

– Кто будет основным нападающим «Зенита»? Соболев, аргентинец Гонду или Кассьерра?

– Лусиано и Кассьерра – основные игроки, именно в такой последовательности. Соболев занял место Сергеева и будет начинать на скамейке запасных. При этом встреча с «Кайратом» показала, что они втроем вполне могут взаимодействовать друг с другом. Так что это великолепная опция для тренера!.

– Понимаете «Зенит», который решил продать Сергеева в «Крылья»? Он не соответствовал уровню чемпиона? Слабее Соболева?

– Сергеев – потрясающий игрок, который сполна и по праву не только отработал все вложенные в него средства, но и принес большую пользу «Зениту».

Просто в футболе иногда приходит время, когда ты понимаешь, что надо идти дальше. И это время для Ивана наступило. Но он заслуживает только добрых слов. Большой комплимент ему от меня. Сергеев не слабее Соболева, – сказал бывший игрок и тренер сборной России.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпартак
logoЗенит
logoСергей Семак
logoИгорь Корнеев
logoпремьер-лига Россия
logoМатео Кассьерра
logoФедор Чалов
logoАлександр Соболев
logoИван Сергеев
logoСпорт-Экспресс
logoКонстантин Тюкавин
logoЛусиано Гонду
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