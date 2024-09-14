Корнеев о Соболеве: «Третий после Тюкавина и Чалова форвард России, «Спартак» потерял ценный актив. «Зенит» заплатил не более 8 млн евро – хорошая цена»
– Соболев – усиление для команды Семака?
– Да, усиление. Предположу, что Семак хотел иметь в своем распоряжении габаритного форварда с российским паспортом.
Когда Соболев сверхмотивирован, он способен приносить пользу. Вот только эмоциональный фон этого перехода был сильно подпорчен окружением игрока!
– 10 миллионов евро за Соболева – адекватная цена?
– Думаю, «Зенит» заплатил не более восьми миллионов, как и было обозначено в первом и последнем предложении питерцев. Разница легла на плечи игрока и агентов.
В целом, восемь миллионов – хорошая цена за Соболева!
– На какое место поставите Соболева сейчас среди российских форвардов?
– На третье после Тюкавина и Чалова.
– Для «Спартака» его уход не станет потерей на длинной дистанции?
– Конечно, станет! Нынешние менеджеры просто потеряли свой ценный актив.
– Кто будет основным нападающим «Зенита»? Соболев, аргентинец Гонду или Кассьерра?
– Лусиано и Кассьерра – основные игроки, именно в такой последовательности. Соболев занял место Сергеева и будет начинать на скамейке запасных. При этом встреча с «Кайратом» показала, что они втроем вполне могут взаимодействовать друг с другом. Так что это великолепная опция для тренера!.
– Понимаете «Зенит», который решил продать Сергеева в «Крылья»? Он не соответствовал уровню чемпиона? Слабее Соболева?
– Сергеев – потрясающий игрок, который сполна и по праву не только отработал все вложенные в него средства, но и принес большую пользу «Зениту».
Просто в футболе иногда приходит время, когда ты понимаешь, что надо идти дальше. И это время для Ивана наступило. Но он заслуживает только добрых слов. Большой комплимент ему от меня. Сергеев не слабее Соболева, – сказал бывший игрок и тренер сборной России.
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