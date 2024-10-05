Агент Депая о «Спартаке» и «Зените»: «Ни с какими клубами в России переговоров не было, ничего вообще»
Агент Мемфиса Депая заявил, что не вел переговоры с клубами из России.
Ранее была информация, что Депая предлагали «Спартаку». А вариант с приглашением форварда рассматривал «Зенит», но отказался от него из-за высоких запросов по зарплате.
«Как уже говорил ранее, никогда не было никаких предложений или обсуждений по переходу Мемфиса в Россию.
«Зенит» и «Спартак»? Ни с какими клубами в России никаких переговоров не было, ничего вообще не было. Конец истории», – сказал агент форварда Себастьян Ледюр.
Депай сейчас выступает за бразильский «Коринтианс». Летом он был свободным агентом после ухода из «Атлетико».
Опубликовано: Sports
Источник: Sport24.ru
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости