Агент Депая о «Спартаке» и «Зените»: «Ни с какими клубами в России переговоров не было, ничего вообще»

Агент Мемфиса Депая заявил, что не вел переговоры с клубами из России.

Ранее была информация, что Депая предлагали «Спартаку ». А вариант с приглашением форварда рассматривал «Зенит », но отказался от него из-за высоких запросов по зарплате.

«Как уже говорил ранее, никогда не было никаких предложений или обсуждений по переходу Мемфиса в Россию.

«Зенит» и «Спартак»? Ни с какими клубами в России никаких переговоров не было, ничего вообще не было. Конец истории», – сказал агент форварда Себастьян Ледюр.

Депай сейчас выступает за бразильский «Коринтианс». Летом он был свободным агентом после ухода из «Атлетико».