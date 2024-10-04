Тренер «Зенита» Оливейра об Антоне Миранчуке: «Он был в списке, но не пошел к нам. Депая рассматривали, но, как и с Рабьо, вопрос в зарплате – это невозможно»

Вильям Оливейра рассказал об интересе «Зенита» к Антону Миранчуку.

– Все лето у Антона Миранчука лежало предложение от «Зенита», Сергей Семак его звал, но Миранчук выбрал «Сьон».

– Я не знаю, у Миранчука есть большое преимущество, потому что это русский игрок.

Может быть, пока мы не подписали Лусиано, он бы пригодился, но он не пришел к нам, и мы стали искать другие фамилии.

– То есть Миранчук был интересен?

– Да, в списке был Миранчук.

– Есть ли фамилии, которые вы рассматривали, но решили, что вам не подходят, назовите самого звездного.

– Депай , он был свободным агентом. Но вопрос уровня зарплаты Мемфиса, как и Рабьо , – это невозможно, – сказал тренер «Зенита ».