Тренер «Зенита» Оливейра об Антоне Миранчуке: «Он был в списке, но не пошел к нам. Депая рассматривали, но, как и с Рабьо, вопрос в зарплате – это невозможно»
Вильям Оливейра рассказал об интересе «Зенита» к Антону Миранчуку.
– Все лето у Антона Миранчука лежало предложение от «Зенита», Сергей Семак его звал, но Миранчук выбрал «Сьон».
– Я не знаю, у Миранчука есть большое преимущество, потому что это русский игрок.
Может быть, пока мы не подписали Лусиано, он бы пригодился, но он не пришел к нам, и мы стали искать другие фамилии.
– То есть Миранчук был интересен?
– Да, в списке был Миранчук.
– Есть ли фамилии, которые вы рассматривали, но решили, что вам не подходят, назовите самого звездного.
– Депай, он был свободным агентом. Но вопрос уровня зарплаты Мемфиса, как и Рабьо, – это невозможно, – сказал тренер «Зенита».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «СБГ Шоу»
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