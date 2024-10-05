Депая предлагали «Спартаку» летом. Форвард хотел около 3,5 млн евро в год и 2 млн подъемных (Metaratings.ru)
Мемфиса Депая летом предлагали «Спартаку».
По данным Metaratings.ru, сторона форварда запросила зарплату в размере примерно 3,5 млн евро в год.
Депай, на тот момент находившийся в статусе свободного агента, рассчитывал получить 2 млн евро подъемных.
В летнее трансферное окно Депай перешел в бразильский «Коринтианс».
Тренер «Зенита» Вильям Оливейра ранее рассказывал, что летом его клуб рассматривал вариант с Депаем, но отказался из-за высоких запросов по зарплате.
Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости