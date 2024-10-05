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Депая предлагали «Спартаку» летом. Форвард хотел около 3,5 млн евро в год и 2 млн подъемных (Metaratings.ru)

Мемфиса Депая летом предлагали «Спартаку».

По данным Metaratings.ru, сторона форварда запросила зарплату в размере примерно 3,5 млн евро в год.

Депай, на тот момент находившийся в статусе свободного агента, рассчитывал получить 2 млн евро подъемных.

В летнее трансферное окно Депай перешел в бразильский «Коринтианс». 

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра ранее рассказывал, что летом его клуб рассматривал вариант с Депаем, но отказался из-за высоких запросов по зарплате.

Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
logoСпартак
logoКоринтианс
logoпремьер-лига Россия
logoМемфис Депай
деньги
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