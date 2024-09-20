Депай уехал в Бразилию в 30 лет. Как же так?

Зарплата – на мутном букмекере.

Мемфис Депай последние три года провел в топ-клубах Испании, а этим летом добрался до полуфинала Евро. Однако подходящего предложения из топ-лиг голландец не дождался, поэтому уже в 30 лет отправился на заработки.

Нет, не в Саудовскую Аравию и даже не Турцию, а бразильский «Коринтианс». Там он будет первым голландцем за 114-летнюю историю клуба.

Как же так вышло?

Депай – творец, для успеха которого нужно сочетание условий. В Испании не сложилось

Для осмысления провала Мемфиса в Ла Лиге полезно вспомнить, насколько крутым он был в «Лионе» и за счет чего. Депай провел четыре с половиной сезона во Франции – ни разу не опускался ниже отметки 0,66 результативного балла на 90 минут. В лучшие моменты достигал 1,13.

Даже со скидкой на Лигу 1 это топ-результативность, но игра голландца не сводилась только к последнему и предпоследнему действию – он влиял на команду намного сильнее. Вот список лучших игроков Европы по предударным действиям за четыре полных сезона Депая в «Лионе»:

Показатель подчеркивает, насколько Мемфис был вовлечен во все аспекты атакующей игры. Такую стабильность он поддерживал на очень большой выборке. Команда буквально была заточена на него, а он в ответ творил. Еще одна мощная деталь – реализация неочевидных шансов. Здесь он не в самом топе, но тоже в большом плюсе:

Только два имени входят в оба топа. А из простых смертных – только Депай. Мемфис тащил на себе атаку «Лиона» в двух отношениях. Во-первых, создавал моменты через голевые и предголевые. Во-вторых, давал бонусные голы за счет реализации.

С классическими маркерами крутости тоже все было в порядке – вышел на пик в финальный сезон, где собрал 20+12 по «гол плюс пас». В «Лионе» для Мемфиса сошлось все – сыгранность с удобными партнерами, статус абсолютного лидера, атакующий стиль команды, тотальное доверие тренеров. Запомните эту формулу – пригодится, когда доберемся до проблемного отрезка.

Зона комфорта Депая: позиция ложной девятки, отвлекающие рывки партнеров и тренер, который ставит атакующий футбол и дает свободу для обострений. В «Лионе» был хороший базис, но постепенно условия стали буквально идеальными. Результат – космический уровень Мемфиса при Руди Гарсии.

Важнейший нюанс: в такой среде Депай оказался неслучайно. Он выбрал «Лион» с помощью аналитических моделей . Мемфис обратился для консультации к компании SciSports. Ее основатель и гендиректор Гипс Брауэр рассказывал в интервью Спортсу : «Мы переговорили с агентом Кисом Плугсмой. Он объяснил, что его клиент планирует сделать новый шаг в карьере. Встретившись с Мемфисом в Манчестере, мы узнали, что он хотел бы играть роль, которую ему давали в последний сезон в ПСВ».

Компания использовала четыре фильтра: стиль игры, соответствие финансовых возможностей клуба и запросов футболиста, конкретный перечень лиг и потенциальное игровое время. «Лион» был отмечен как один из трех наиболее удобных ему клубов.

Такой подход сильно контрастирует с последующими карьерными решениями. Например, так голландец объяснил переход в «Коринтианс»: «Не могу описать свои чувства. Просто чувствую, что оказался тут неслучайно. На все воля Божья. В этом точно есть глубокий смысл».

Решения по «Барсе» и «Атлетико» тоже не были аналитическими. В Каталонию Мемфис приезжал к Куману, который сильно в него верил. Роналд продержался недолго, а в планы Хави он не вписался – еще весьма часто травмировался.

Максимально далеко от безлимита на обострения, адаптаций партнеров и тренерской веры. Эти условия Депаю очень нужны – он творец, а не структурный элемент. Вероятно, даже в приятной среде и в лучшей форме творец уровня околотопового клуба, а не «Барсы».

Из-за крайне неудачного перехода в «Барселону» Мемфис превратился в пассив с большой зарплатой. Теперь было намного труднее провернуть трюк с поиском оптимального варианта через аналитические модели. Круг способных потянуть его команд стал слишком узким.

Депай попал к Симеоне в «Атлетико». Чоло так описывал его роль: «Я вижу в нем игрока, который похож на Диего Косту. Нападающий, который долго предпочитал стартовать поглубже, но потом добился успеха на острие, так как получил четкую роль и обладал взрывными качествами».

Слепить из Мемфиса Косту не получилось. Ретроспективно идея кажется даже абсурдной. При этом у Депая были неплохие камео: он собрал в «Атлетико» 9 голов при всего 12 выходах в старте (12,9 матчей в пересчете на 90-минутки) – это отличная статистика.

Проблема: из-за травм играл крайне мало и не имел возможности стать полноценным элементом команды. В последний испанский сезон он пропустил 28 матчей из-за травм. В предпоследний – 25.

Депая предлагали в «Милан», «Рому» и «Интер». Всех спугнула высокая зарплата

В «Атлетико» Мемфис входил в топ-6 самых высокооплачиваемых игроков – сообщалось , что экономия средств стала одной из причин расставания. В первой половине лета Депая рассматривали «Милан», «Рома» и «Фиорентина», однако преградой стали его запросы по зарплате.

В конце июля La Gazzetta dello Sport писала, что агенты предложили Мемфиса «Интеру» – и запросили пять миллионов евро в год. Но в миланском клубе требования тоже посчитали завышенными.

Тогда же сообщалось о переговорах с «Комо», который этим летом усилился целым рядом звездных свободных агентов. А под конец окна появился вариант с «Райо Вальекано», который в те дни как раз подписал Хамеса.

Однако в Европе Депай так и не нашел предложения, которое бы закрыло его финансовые аппетиты.

Пришлось искать варианты на стороне.

Депаю выписали самую высокую зарплату в Бразилии (в Америке больше только у трех звезд МЛС). Платит букмекер

Если задачей Мемфиса было выбить контракт пожирнее, то он этого добился. Голландец подписался до конца 2026 года: CNN Brasil пишет, что вместе с бонусами общая сумма соглашения доходит до 80 миллионов реалов (13 млн евро).

При этом «Коринтианс» платит только 20 млн, а остальные 60 млн на титульном спонсоре клуба – букмекерской компании Esportes da Sorte (о свежем скандале с ней еще расскажем ниже).

По данным журналиста UOL Esporte Самира Карвальо, фиксированная зарплата Депая – 3 млн реалов в месяц (около 500 тысяч евро), а с легкодостижимыми бонусами – 3,5 млн. Но это еще не потолок:

«Мне сказали, что он активирует бонусы уже через месяц. Поэтому на второй месяц он сможет заработать 3,5 млн реалов. А с участием в маркетинговых акциях и продажах продуктов сумма может достичь 4 миллионов реалов».

Это самая большая зарплата в бразильском футболе. В местных медиа цифры разнятся, но примерный расклад такой:

Как видим, Мемфис лидирует даже с базовой ставкой в 3 млн реалов. Он единственный европеец в топе, хотя в последнее время до Бразилии периодически доезжают звезды из-за океана. Например, в «Васко да Гама» с 2023-го пылит Димитри Пайет, но ему все-таки уже 37.

UOL сообщает, что даже без учета бонусов Депай четвертый игрок по зарплате в Америках. Он получит примерно 7 млн долларов в год: больше только у звезд МЛС – Лионеля Месси (20,4 млн), Лоренцо Инсинье (15,4 млн) и Серджи Бускетса (8,8 млн). Остальные звезды по эту сторону океана – Оливье Жиру, Эдинсон Кавани, Луис Суарес, Жорди Альба – получают меньше голландца.

Сообщается, что Депай попросил клуб нанять личного шеф-повара, чтобы тот позаботился о его питании и диете. А также запросил жилье с усиленными мерами безопасности.

Спонсор зарплаты Депая подозревается в отмывании денег. «Коринтианс» рискует, но клуб и так в зоне вылета

Параллельно с переходом Мемфиса в Бразилии развернулась драма вокруг титульного спонсора «Коринтианса», который и платит большую часть зарплаты голландца. 5 сентября полиция арестовала гендиректора платформы для ставок Esportes da Sorte Дарвина Энрике да Силва Фильо и его жену Марию Эдуарду Филизолу (ее отпустили через несколько дней).

Пара стала фигурантом масштабной спецоперации «Интеграция», в которой расследуется преступная схема отмывания денег и организации незаконных азартных игр. По всей стране выдано 19 ордеров на аресты и еще 24 на обыск. В ходе операции с участием Интерпола задействовано 170 сотрудников полиции штатов Пернамбуку, Сан-Паулу, Параибы, Параны и Гояса.

Компания отрицает всю вину и выражает готовность сотрудничать со следствием. Конечно, напряглись и футбольные клубы. Практически все команды бразильской Серии А спонсируются букмекерами, а Esportes da Sorte – титульный партнер «Коринтианса», «Атлетико Паранаэнсе» и «Байи». Компания также спонсирует «Гремио» и еще несколько команд из второго и третьего дивизионов.

Вскоре после громких арестов Esportes da Sorte провела видеовстречу с представителями клубов, в которых заверила, что все обязательства будут выполнены в полном объеме.

По данным UOL, «Коринтианс» ранее подстраховал себя юридически. В случае расторжения договора по инициативе букмекера, компания должна будет выплатить «очень большой штраф». Какой именно – не сообщается.

Похоже, счета Esportes da Sorte пока не заблокированы. Кроме того, финансовый отдел «Коринтианса» одобрил трансфер Депая даже с учетом самого негативного сценария со спонсором. Это любопытно, учитывая, что в бразильских медиа пишут о долгах клуба в 1,7 млрд реалов (280 млн евро). Из-за этого у «Коринтианса» даже возникают сложности с платежами по трансферам.

Но «Коринтианс» продолжает усиление, а иначе и вовсе рискует вылететь. Да-да, после 26 туров команда набрала всего 25 очков и идет 18-й из 20 команд .

«Коринтианс» забивает практически меньше всех в лиге. На Депая в последних 12 турах возложены очень большие надежды.

Почему в Бразилии такое внимание к чемпионатам штатов? И как вообще там устроен футбол?

Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com, IMAGO/Sergio Ruiz / PRESSIN/Global Look Press ; instagram.com/corinthians