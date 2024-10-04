«Рома» и Шомуродов продлят контракт до 2027 года. Остались последние детали

Эльдор Шомуродов заключит с «Ромой» новый контракт.

По сведениям инсайдера Маттео Моретто, подтвержденным Фабрицио Романо, между римлянами и форвардом существует устное соглашение о продлении договора до 2027 года.

Отмечается, что руководству итальянского клуба осталось согласовать последние детали с представителями игрока сборной Узбекистана.

В этом сезоне экс-футболист «Ростова» принял участие в трех матчах Серии А и забил 1 гол. Подробно со статистикой Шомуродова можно ознакомиться здесь .