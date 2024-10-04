Юрич про 0:1 от «Эльфсборга»: «Не сказал бы, что «Рома» провалила матч. В игре было много положительного»
Иван Юрич оценил поражение от «Эльфсборга» (0:1) в 2-м туре Лиги Европы.
«Рома» впервые проиграла при хорватском тренере.
«Думаю, в игре команды было много положительного. Футболисты хорошо двигали мяч, нанесли много ударов по воротам, но не сумели забить, и мы это принимаем.
Однако я бы не сказал, что мы провалили этот матч», – заявил Юрич.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости