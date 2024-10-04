Юрич про 0:1 от «Эльфсборга»: «Не сказал бы, что «Рома» провалила матч. В игре было много положительного» 

Иван Юрич оценил поражение от «Эльфсборга» (0:1) в 2-м туре Лиги Европы.

«Рома » впервые проиграла при хорватском тренере.

«Думаю, в игре команды было много положительного. Футболисты хорошо двигали мяч, нанесли много ударов по воротам, но не сумели забить, и мы это принимаем.

Однако я бы не сказал, что мы провалили этот матч», – заявил Юрич .