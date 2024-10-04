«Рома» впервые проиграла при Юриче – «Эльфсборгу». Ранее были две победы и ничья

«Рома» впервые проиграла при тренере Иване Юриче.

Римляне уступили в гостях «Эльфсборгу » (0:1) в 2-м туре Лиги Европы .

Юрич возглавил «Рому» 18 сентября после отставки Даниэле де Росси. При хорвате «волки» победили в Серии А «Удинезе» (3:0) и «Венецию» (2:1), а также сыграли вничью с «Атлетиком» (1:1) в Лиге Европы.