«В «Роме» царит тотальный хаос»: за отставкой Де Росси стояла гендир, ее уже убрали за интриги

Обманула владельцев.

Летом «Рома» продлила Даниэле де Росси до 2027 года, а после четырех туров без побед (три ничьих и одно минимальное поражение) – уволила .

Итальянский журналист Риккардо Тревизиани в подкасте «Фонтан Треви» подробно рассказал, что отставке предшествовали клубные игры престолов.

Разлад начался из-за непродажи Дибалы. Гендиректор хотела, чтобы Де Росси не ставил его в состав

В августе «Рома» и «Аль-Кадисия» почти договорились о трансфере Пауло Дибалы: аргентинцу в Саудовской Аравии удвоили зарплату, но он предпочел остаться в Риме.

Это не понравилось гендиректору «Ромы» Лине Соулуку. Именно гречанка продавливала идею отъезда Дибалы. И как утверждает инсайдер Тревизиани, Соулуку негласно запретила Де Росси использовать игрока в основе: для того, чтобы не дать нападающему необходимого количества игр для продления еще на год.

У Де Росси с Дибалой были нормальные отношения, поэтому уже во втором туре форвард вышел в старте. Сообщается, что Соулуку посчитала это предательством и начала тайный поиск нового тренера. Ожидалось, что увольнение Де Росси состоится после матча с «Ювентусом» и перед паузой на игры сборных. Но римляне увезли из Турина ничью (1:1), поэтому отставку пришлось придержать.

В следующем туре «Рома» вела на выезде с «Дженоа», но соперник сравнял на 96-й минуте. Это развязало руки Соулуку: в тот же вечер она предложила должность тренера Ивану Юричу, после чего хорват выехал в Парму, чтобы увидеть матч «Удинезе» – следующего соперника «Ромы».

Дальше Соулуку решила заручиться поддержкой игроков: организовала встречу с командой, чтобы узнать мнение о тренере. Но при этом не пригласила капитана Лоренцо Пеллегрини и вице-капитана Джанлуку Манчини, которых считала преданными Де Росси. Об этом же пишет Corriere dello Sport.

Даже без них все присутствовавшие на встрече футболисты поддержали Де Росси, а Дибала отказался выступить с негативным заявлением в адрес тренера, как того якобы хотела Соулуку.

Мнение команды не остановило гендиректора. Как утверждает Тревизиани, на следующий день она связалась с Фридкинами – владельцем «Ромы» Дэном и его сыном Райаном. И заявила, что игроки настроены против Де Росси.

Владельцы поверили Соулуку – и уже утром следующего дня тренера уволили. Посчитали, что на фоне неудачных результатов и потери раздевалки это самое правильное решение.

В дело вступили Пеллегрини с Манчини: лидеры команды пошли к владельцам за разъяснениями. Там-то Фридкины и узнали, что игроки изначально против увольнения Де Росси, а капитан и вице-капитан даже не присутствовали на встрече с командой, когда обсуждался тренерский вопрос.

Дибала публично подержал тренера: «Мистер, мы провели не так много месяцев вместе, но этого было достаточно, чтобы вы передали нам так много знаний в спортивном и личностном плане. Футбол часто несправедлив... Спасибо за все, желаю вам всего наилучшего в будущем».

Вскоре Фридкины запустили расследование и выяснили: команда действительно была на стороне Де Росси, а Соулуку и ранее отправляла владельцам успокаивающие отчеты, чтобы те не лезли в управление и поддерживали ее решения. После всего случившегося американцы дали Лине время до конца недели, чтобы она добровольно подала в отставку, а не была ими уволена.

Вскоре «Рома» объявила о расставании с гречанкой, что точно поддержали фанаты. La Repubblica писала, что женщину взяли под полицейскую защиту после того, как некоторые ультрас начали оскорблять ее и угрожать после увольнения Де Росси.

Первый матч после отставки тренера пошел под знаком фанатского протеста. Ультрас «Ромы» частично бойкотировали дебют Юрича: трибуна Curva Sud пустовала первые полчаса игры, они также призвали болельщиков из других секторов присоединиться к ним.

«Рома» в том матче разнесла «Удинезе» 3:0 – на тот момент лидера Серии А: Дибала вышел в старте и забил с пенальти. Журналист Риккардо Тревизиани все равно не понимает решения об увольнении Де Росси:

«Теперь «Рома» должна заплатить ему 21 миллион по контракту. Та самая команда, которая не подписала правого защитника, потому что у них не было денег, и которая отдала Тэмми Абрахама, чтобы получить Алексиса Салемакерса. Для меня увольнение Де Росси – одна из самых абсурдных операций в истории футбола. Это подтверждает тотальный хаос, который царит в клубе. Руководство «Ромы» совершенно неэффективно».

С предыдущим гендиректором и тренером Фридкины тоже не сработались. Моуринью критиковал руководство

Лина Соулуку пришла в «Рому» весной 2023-го после 15 лет работы в футболе на разных должностях. Начинала с юридической фирмы, помогала греческим клубам и игрокам в вопросах спортивного права. Затем «Олимпиакос» позвал Лину начальником отдела по юридическим вопросам. Через полтора года – еще в 34 – ее назначили временным генеральным директором. На этом посту Соулуку проработала до лета-2022 – да так, что получила должность в Ассоциации европейских клубов (ECA), еще ею интересовался «ПСЖ».

«За четыре года мы выиграли три титула подряд, дважды сыграли в Лиге чемпионов, нам удалось развивать игроков и продавать их в клубы АПЛ», – перечисляла Лина успехи в «Олимпиакосе». Вот знаковые трансферы на выход при ней: Даниэль Поденсе в «Вулверхэмптон» (пришел за 7 миллионов евро – ушел за 19,6 млн), Константинос Цимикас в «Ливерпуль» (13 млн), Жозе Са в «Вулверхэмптон» (приходил за 2,5 млн – ушел за 8 млн).

Это впечатлило владельцев «Ромы». Gazzetta dello Sport писала, что владелец Дэн Фридкин расходился во взглядах с прежним гендиректором Пьетро Берарди (рулил клубом полтора года). Так Соулуку оказалась в команде, которую тогда тренировал Жозе Моуринью.

С португальцем у владельцев отношения становились все прохладнее. Тренер напрямую критиковал руководителей и указывал на невыполненные обещания по трансферам. Жозе был недоволен и калибром подписаний (те, кто оказался не нужен другим клубам), и тратами. Португалец говорил про то, что у «Фиорентины» и даже «Монцы» состав сильнее.

В январе боссы «Ромы» все же решились на увольнение Моуринью, несмотря на то, что это было непопулярное решение среди фанатов. Жозе бесился: «Меня не будет на финальных этапах еврокубков не потому, что я уже вылетел, а потому, что меня выбили люди, которые мало знают о футболе. Неожиданное и несправедливое увольнение».

Теперь отставкой недоволен Де Росси. После того, как владельцы разобрались в ситуации, они решили сгладить эффект от увольнения: выпустили обращение, в котором подчеркнули благодарность тренеру и его особую роль легенды клуба. Там же упомянули о возможности однажды вернуться в «Рому», но как пишут инсайдеры, Де Росси очень обижен на владельцев и возвращаться больше не планирует.

Юрича владельцы утвердили, хотя это кандидатура уже уволившейся Соулуку. У хорвата очень жесткие условия: в этом сезоне от него ждут трофей (Кубок Италии/ЛЕ) или место в ЛЧ – иначе отставка вне зависимости от качества игры.

«Рома» уволила Де Росси после старта без побед. И летнего контракта до 2027-го

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Фото: Alfredo Falcone, Spada/Global Look Press ; AFP /GIUSEPPE MAFFIA