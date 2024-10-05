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Юрий Семин: «Головин – лицо российского футбола в Европе. Он стабильно хорошо играет, остаться в «Монако» – правильное решение»

Юрий Семин высказался о продлении контракта Александра Головина с «Монако».

Ранее 28-летний полузащитник подписал с клубом соглашение, рассчитанное до 2029 года.

На его счету россиянина 209 матчей в составе «Монако», 31 гол и 39 результативных передач.

– Думаю, на сегодня Головин – это лицо российского футбола в Европе.

Он стабильно играет в клубе, который борется за самые высокие места в чемпионате Франции. Он очень хорошо играет, показывает стабильный уровень.

– Стоило ли ему продлевать контракт с «Монако»?

– Он лучше нас знает ответ на этот вопрос. На мой взгляд, ему комфортно в Монако, ему доверяют в команде.

Так что решение остаться в «Монако» правильное, – сказал бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин.

Головин в «Монако» – до 2029-го. Уже легенда?

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
logoМонако
logoЮрий Семин
logoпремьер-лига Россия
logoлига 1 Франция
logoАлександр Головин
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