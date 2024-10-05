Шченсны играл в гольф в Марбелье после завершения карьеры и снимал документалку о своей жизни. Когда «Барса» пригласила, он поставил съемки на паузу
Стало известно, чем занимался Войчех Шченсны, когда завершил карьеру.
По данным Mundo Deportivo, бывший вратарь «Ювентуса» и сборной Польши играл в гольф в испанской Марбелье и снимал документальный фильм о своей жизни. Он отложил съемки, когда его пригласила «Барселона».
После завершения карьеры Шченсны также не исключал, что начнет изучать архитектуру.
Шченсны возвращается – ради «Барсы»! Но он удивит вас не только этим
Опубликовано: Sports
Источник: Mundo Deportivo
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