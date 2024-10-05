Шченсны играл в гольф в Марбелье после завершения карьеры и снимал документалку о своей жизни. Когда «Барса» пригласила, он поставил съемки на паузу

Стало известно, чем занимался Войчех Шченсны, когда завершил карьеру.

По данным Mundo Deportivo, бывший вратарь «Ювентуса» и сборной Польши играл в гольф в испанской Марбелье и снимал документальный фильм о своей жизни. Он отложил съемки, когда его пригласила «Барселона ».

После завершения карьеры Шченсны также не исключал, что начнет изучать архитектуру.

Шченсны возвращается – ради «Барсы»! Но он удивит вас не только этим