Шченсны о роли первого номера «Барсы»: «В футболе нет гарантий, что ты будешь играть в старте. Если я проиграю конкуренцию, а Пенья будет играть блестяще, я даже не расстроюсь»

Войчех Шченсны ответил на вопрос о своей роли в «Барселоне».

34-летний вратарь возобновил карьеру и подписал контракт с каталонским клубом до конца сезона.

«У меня нет гарантии, что я буду первым номером. Сегодня я не первый номер. И на следующей неделе я тоже не буду им, потому что мне еще нужно время.

В футболе нет гарантий, что ты будешь играть в стартовом составе. Сначала ты должен побороться за место в основе, а затем сохранить его.

Я не разговаривал с с Ханси Фликом о моей роли в команде. «Барса» только ясно дала мне понять, что ей нужна моя помощь, и я думаю, что смогу ей помочь. На этом все.

«Барса» попросила меня помочь, и я сделаю это, но тренер будет решать, где пригодится мой опыт: на поле или за его пределами. Также может случиться так, что я проиграю конкуренцию за роль основного вратаря. Скажу больше: если я проиграю, а Иньяки Пенья будет играть блестяще, я даже не расстроюсь», – сказал Шченсны Foot Truck.