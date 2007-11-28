Георгий Черданцев: «Выхватывал за длинные волосы в молодости. Однажды у себя в районе огреб»

В первом выпуске нового сезона подкаста «Голос» к Роману Муну пришел комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев, чтобы обсудить не футбол, политику или ипотеку, а музыкальные пристрастия. Журналист в юности обожал Metallica и тяжелую музыку, одевался и выглядел соответствующе – для тех времен это было проблемой.

«У меня были длинные волосы, но в университете. В школе какие длинные волосы в 1987 году? Вылетел бы сразу, тем более школа была очень строгая. А в университете я благополучно отрастил волосы, ходил с длинными, но это было чревато. Конец 80-х – славное время: любера и все такое.

Поэтому с длинными волосами ходить по Москве было опасно. Я выхватывал. На лицо мое посмотри: передний зуб есть вдавленный чуть-чуть вперед, шрам на щеке. По улице ходить было опасно. Если ты одет в джинсовую куртку со значками, да еще и волосы длиннее плеч, то огрести после 9 вечера не у себя в районе запросто можно было.

Что самое обидное, я огреб у себя в районе. Скулу мне разбили прямо около дома. К тому времени построили славный Дворец молодежи, туда поехала тусоваться гопота со всего Подмосковья. Видимо, у них были другие музыкальные увлечения, и я буквально метрах в ста от собственного дома не справился с группой атаковавших. Я шел домой, был один» – вспоминает Черданцев.

Слушайте нас на всех платформах:

⚡️Черданцев – фанат Metallica. В 80-е он переписывал их альбомы на кассеты и получал от гопников за длинные волосы