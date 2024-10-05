Почему в США чаевые такие большие и обязательные

Удивлен даже Миранчук в Атланте.

Алексей Миранчук осваивается в новой лиге и новой стране. Одно из первых впечатлений россиянина от жизни в США – чаевые. По его словам, о привычке местных давать официантам 15-20% сверху он узнал лишь после переезда.

Рассказываем, как культура больших чаевых стала базовой для североамериканского общепита и причем тут отмена рабства.

В США официанты получают меньше минималки. И это законно

Заплатить чуть больше положенного – очень старая традиция. Еще в cредневековой Европе феодалы подкидывали пару чеканных монет слугам. Но в США обычай перекочевал не сразу. В первой трети XIX века в Северной Америке чаевые практически не встречались. Все изменила отмена рабства в 1865 году. После Гражданской войны бывшие невольники хлынули на рынок труда и шли на самые низкооплачиваемые должности – становились лакеями, носильщиками, дворецкими и официантами. Работодатели выдвигали суровые условия: например, почти не платили, перекладывая это бремя на гостей. Заработать хоть что-то можно было только за счет чаевых. Такой практике быстро нашли оправдание – бывшие рабы должны были как бы доказывать право на жизнь в свободном белом обществе, работая больше и усерднее остальных.

Власти США долго игнорировали проблему, а дебаты вокруг минимальной разрешенной зарплаты растянулись на десятилетия. В 1909-м минималка появилась для женщин и детей, хотя в каждом штате сумма была своя. Но в 1923-м Верховный суд отменил закон из-за несоответствия конституции. Великая депрессия усугубила положение официантов и носильщиков, поэтому в 1938-м по предложению президента Франклина Рузвельта США внедрили федеральный МРОТ – 25 центов в час (сегодня с учетом инфляции это 5,58 доллара). Правда, на сотрудников общепита закон не распространялся: бизнес отстоял право вообще им не платить, если чаевые составили как минимум четверть доллара в час.

С тех пор минималку регулярно повышают. С 1967-го вступили в силу поправки, уточняющие категории работников, которые подпадают под исключение. Чаевые, получаемые время от времени, – не в счет. Но если в месяц набирается больше 30 долларов, то сотрудник переводится в соответствующую категорию, для которой действует особая система МРОТ. Базовая федеральная ставка (зарплата + чаевые) – это 7,25 долларов в час. Из них работодатель обязан платить не меньше 2,13 долларов. В семи штатах (Аляска, Вашингтон, Калифорния, Монтана, Миннесота, Невада, Орегон) и на Гуаме (заморская территория, контролируемая США) минимальная зарплата для официантов без учета чаевых равна минималке для представителей любых других профессий. Что, впрочем, не мешает им намекнуть при оплате на дополнительные 15-20%.

В трех десятках штатах действует комбинированная система (местная ставка + федеральная + чаевые) или более сложные правила (например, в Нью-Йорке зарплата зависит от конкретного округа). В остальных руководствуются общенациональным законом. В любом случае официанты обязаны платить с чаевых налоги, а в некоторых заведениях принято делить их с другим персоналом.

Главный мотив дать чаевые – чувство вины. 41% американцев делают это всегда

Сегодня чаевые в США – это обязанность гостя. Если он не накинул официанту хотя бы 15%, то это сигнал – качество обслуживания не удовлетворило. За отказом их заплатить может последовать разговор с администратором, который вежливо спросит, что конкретно не понравилось в обслуживании. 15-20% – признак хорошего сервиса, а 20-30% – выдающегося. На чаевые рассчитывают сотрудники не только в ресторанов высокой кухни, но и простых баров или кафе (за исключением фастфуда). Обычно их вписывают в счет от руки, причем снять «на чай» могут уже после того, как вы оплатили картой блюда по меню. Выбрать сумму предлагают и в банковском терминале (15%, 18%, 20%, но бывает и больше). Впрочем, ничто не мешает вам нажать «своя сумма» и вписать 0.

Чаевые – горячая для Америки тема. Борьба с ними длится больше ста лет. Еще в 1915-м несколько штатов запретили «чай» на законодательном уровне. В Айове официантам, которые брали деньги у клиентов, грозил штраф и даже тюрьма. Законы отменили еще в 1926-м, но дискуссия вокруг чаевых продолжается. Звучат разные аргументы. Одни напоминают, что традиция укоренилась благодаря расовой дискриминации. Другие указывают, что вознаграждение сотрудникам должно быть в зоне ответственности работодателей. Третьи просто недоумевают, почему при не самых низких ценах на блюда от гостя требует заплатить еще больше.

По данным Forbes, 41% американцев дают чаевые, 35% – часто, 19% – иногда, а 4% – редко. В среднем они накидывают к счету 16%. Мужчины дают чаевые в два раза чаще женщин, а молодежь не так охотно вознаграждает официантов по сравнению с людьми старшего поколения. Впрочем, многие приплюсовывают к счету бонус не из-за любви к традициям, а потому что так принято. Давление, смущение и чувство вины – в числе главных причин, почему американцы платят чаевые.

Вообще, если верить прошлогоднему исследованию финансового портала Bankrate, 66% жителей США относятся к чаевым негативно. Большинство (41%) призвали работодателей не перекладывать на клиентов обязанность платить сотрудникам. Основной посыл – культура чаевых зашла слишком далеко: 15% – это теперь уже недостаточно, а качество обслуживания не должно зависеть от стоимости блюд. Непонятно, почему за принесенные к столу тарелку лобстеров официант получает больше, чем за порцию картошки фри.

Американцы привыкли, что указанная цена – не финальная. Нужно прибавить налог, и в каждом штате он свой

Огромные чаевые вводят в ступор туристов. Вполне логично, что приехавший из Италии Алексей Миранчук удивился приплюсованным к счету 20%. В Италии хватит и 10%, а можно и вообще ничего не оставлять. Там к сумме официанты иногда сами добавляют coperto – 1-2 евро на человека за обслуживание. В США же приходится платить зачастую больше, хотя многие иностранцы отказываются, что подталкивает владельцев заведений в туристических местах повышать цены. Но даже там при оплате все равно предложат дать «на чай».

За годы в Италии Миранчук должен был привыкнуть к coperto

Американцы жалуются и на канадцев. Там культура чаевых тоже развита, но в ресторанах платят выше минималки, а 12-15% к счету – вполне достаточно. Приезжая в США, канадцы дают столько же, чем сильно раздражают официантов где-нибудь на Ниагаре.

Еще одна особенность ценообразования в Штатах – неучтенный налог. Это касается практически любых товаров и услуг: в меню ресторана, прейскуранте барбершопа или просто в магазине цена указывается без сборов. Финальную стоимость вам скажут только на кассе. И в каждом штате свой налог. Например, в Нью-Йорке он достигает 8,88%, в Калифорнии – 10,27%, а в Южной Дакоте – 6,5%. В Делавэре, Орегоне, Нью Гемпшире и Монтане его нет. В Джорджии, где играет Миранчук, налог колеблется от 4% до 9%. На некоторые социально значимые товары налог не распространяется.

Также в США встречаются разнообразные коммерческие сборы примерно на все: к цене товара и услуги могут накинуть несколько долларов за обслуживание, доставку и даже маркетинг (да, иногда берут деньги, чтобы компенсировать расходы на рекламу).

А еще туристу лучше смириться, что на любом сайте с бронированием отеля к цене за номер приплюсовывается сразу несколько налогов и сборов. Год назад на Reddit завирусился скриншот с Booking.com: при стоимости в 500 долларов гостиница в реальности возьмет 904. И чаевые носильщику багажа туда не входят.

Фото: East News /Rich von Biberstein/Icon Sportswire, Rotting+Pollex/Travel Collection; commons.wikimedia.org ; Gettyimages.ru /Buyenlarge