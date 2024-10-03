«Атланта» не выигрывает 5 матчей. Сегодня – поражение от «Монреаля» (1:2), Миранчук провел всю игру

Безвыигрышная серия «Атланта Юнайтед» в МЛС продлилась до 5 матчей.

Сегодня команда уступила дома «Монреалю» (1:2). Последний раз «Атланта » побеждала в МЛС 1 сентября – в матче с «Шарлотт» (1:0). С тех пор было три ничьих и два поражения.

Хавбек «Атланты» Алексей Миранчук провел на поле весь матч, но результативными действиями не отметился. Всего в 7 играх МЛС на его счету 2 гола.