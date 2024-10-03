«Атланта» не выигрывает 5 матчей. Сегодня – поражение от «Монреаля» (1:2), Миранчук провел всю игру
Безвыигрышная серия «Атланта Юнайтед» в МЛС продлилась до 5 матчей.
Сегодня команда уступила дома «Монреалю» (1:2). Последний раз «Атланта» побеждала в МЛС 1 сентября – в матче с «Шарлотт» (1:0). С тех пор было три ничьих и два поражения.
Хавбек «Атланты» Алексей Миранчук провел на поле весь матч, но результативными действиями не отметился. Всего в 7 играх МЛС на его счету 2 гола.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости