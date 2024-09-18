«Химки» могут уволить Артигу. Гончаренко – один из кандидатов на замену испанцу («Мутко против»)
«Химки» могут уволить Франка Артигу.
По информации телеграм-канала «Мутко против», специалисту из Испании дали два-три матча на исправление ситуации.
Подмосковный клуб проиграл две последние встречи в Мир РПЛ и занимает 14-е место после восьми туров.
Одним из основных кандидатов на роль нового главного тренера называют работавшего в ЦСКА и «Краснодаре» Виктора Гончаренко.
Отмечается, что его звали в «Химки» еще до прихода испанцев, но Гончаренко ответил, что хочет отдохнуть. Когда руководство клуба связалось с ним в августе, он сообщил, что готов приступить к работе.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Мутко Против»
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