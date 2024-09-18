«Химки» могут уволить Артигу. Гончаренко – один из кандидатов на замену испанцу («Мутко против»)

«Химки» могут уволить Франка Артигу.

По информации телеграм-канала «Мутко против», специалисту из Испании дали два-три матча на исправление ситуации.

Подмосковный клуб проиграл две последние встречи в Мир РПЛ и занимает 14-е место после восьми туров.

Одним из основных кандидатов на роль нового главного тренера называют работавшего в ЦСКА и «Краснодаре» Виктора Гончаренко .

Отмечается, что его звали в «Химки » еще до прихода испанцев, но Гончаренко ответил, что хочет отдохнуть. Когда руководство клуба связалось с ним в августе, он сообщил, что готов приступить к работе.

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