Луи Саа: «Погба подвергался критике, но все равно наслаждался жизнью. Рэшфорд не из таких. Болельщикам нужно пересмотреть свое отношение к нему, чтобы он играл лучше»

Луи Саа считает, что Маркусу Рэшфорду не хватает поддержки.

– Считаете ли вы, что болельщикам «Манчестер Юнайтед» нужно больше поддерживать ?

– Болельщики действительно хотят, чтобы он играл лучше, но они знают, что игрок производит такое впечатление, будто он страдает. Он не из таких игроков, как , который подвергался критике, но все равно мог наслаждаться жизнью. Мы не видим такого счастья на лице Маркуса Рэшфорда. Если настоящие болельщики «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы Маркус играл лучше, то они должны знать, что постоянное давление на него не поможет.

Маркус был предан клубу, и, похоже, критика ему не помогает, поэтому болельщикам нужно пересмотреть свое отношение к нему. Маркусу также нужно осознать, что ему тоже нужно играть лучше.

Я думаю, что в матче с «Ливерпулем» Маркус сделал достаточно, и я все еще считаю, что на данный момент он является лучшим решением, чем . Если этот парень в хорошей форме и играет уверенно, то он представляет большую опасность, чем любой другой игрок в команде.

Если он будет играть на 100%, он с большей вероятностью забьет 30 голов за сезон. Это больше, чем забьет любой другой игрок, который у нас есть, и он единственный в нашей команде, кто может быть неудержимым, – сказал бывший нападающий « ».