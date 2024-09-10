Луи Саа: «Погба подвергался критике, но все равно наслаждался жизнью. Рэшфорд не из таких. Болельщикам нужно пересмотреть свое отношение к нему, чтобы он играл лучше»

Теги Манчестер Юнайтед Луи Саа премьер-лига Англия Поль Погба Маркус Рэшфорд Алехандро Гарначо Футбол

Луи Саа считает, что Маркусу Рэшфорду не хватает поддержки.

– Считаете ли вы, что болельщикам «Манчестер Юнайтед» нужно больше поддерживать Маркуса Рэшфорда?

– Болельщики действительно хотят, чтобы он играл лучше, но они знают, что игрок производит такое впечатление, будто он страдает. Он не из таких игроков, как Поль Погба, который подвергался критике, но все равно мог наслаждаться жизнью. Мы не видим такого счастья на лице Маркуса Рэшфорда. Если настоящие болельщики «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы Маркус играл лучше, то они должны знать, что постоянное давление на него не поможет.

Маркус был предан клубу, и, похоже, критика ему не помогает, поэтому болельщикам нужно пересмотреть свое отношение к нему. Маркусу также нужно осознать, что ему тоже нужно играть лучше.

Я думаю, что в матче с «Ливерпулем» Маркус сделал достаточно, и я все еще считаю, что на данный момент он является лучшим решением, чем Алехандро Гарначо. Если этот парень в хорошей форме и играет уверенно, то он представляет большую опасность, чем любой другой игрок в команде.

Если он будет играть на 100%, он с большей вероятностью забьет 30 голов за сезон. Это больше, чем забьет любой другой игрок, который у нас есть, и он единственный в нашей команде, кто может быть неудержимым, – сказал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед».

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Как же за бали эти угольки, защищая угольков не по делу. Вчера один осимхена защищал, сегодня другой называет трэшфорда лучшим решением, чем гарначо. Пересмотреть свое отношение к рэшфорду надо, просто нужно всем отписаться от него.
+2
0
+2
А было такое в истории футбола, на топ уровне, чтобы болельщики шли навстречу не выдерживающему давление игроку?
+1
0
+1
А Рэшфорду, ничего не надо пересмотреть?
+1
0
+1
Нужно заботиться о Реши увидите его в баре - угостите стаканчиком
+1
0
+1
Ахахах, может с партретами депутата сразу приходить на стадион , что б он понимал что все ему покланяються
0
0
0
Рэшу нужно было давно свалить в другую команду, перезагрузить карьеру. Че он страдает то?
0
0
0
Болельщики ему ничего не должны, а вот он им обязан.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий