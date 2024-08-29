«МЮ» вернул Погба, чтобы унизить Фергюсона. Клуб продавал футболки и был счастлив – коммерческая история, а не спортивная». Эвра о трансфере в 2016-м

Патрис Эвра советовал Полю Погба не возвращаться в «Манчестер Юнайтед».

Французский полузащитник перешел в английский клуб из «Ювентуса» за 89 миллионов фунтов в 2016 году – спустя 4 года после ухода.

«Манчестер Юнайтед» вернул , потому что хотел унизить сэра Алекса Фергюсона.

Я говорил Полю не возвращаться, потому что он хотел в « », а «Мадрид» хотел подписать его, но не захотел платить деньги.

Его агент позвонил в «Юнайтед», и он подписал контракт, не сказав мне об этом. Клуб был счастлив, потому что продавал футболки, вы знаете, что дети любят Погба. Это была скорее коммерческая история, а не спортивная», – сказал бывший защитник « » в подкасте Stick to Football.