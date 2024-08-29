«МЮ» вернул Погба, чтобы унизить Фергюсона. Клуб продавал футболки и был счастлив – коммерческая история, а не спортивная». Эвра о трансфере в 2016-м
Патрис Эвра советовал Полю Погба не возвращаться в «Манчестер Юнайтед».
Французский полузащитник перешел в английский клуб из «Ювентуса» за 89 миллионов фунтов в 2016 году – спустя 4 года после ухода.
«Манчестер Юнайтед» вернул Поля Погба, потому что хотел унизить сэра Алекса Фергюсона.
Я говорил Полю не возвращаться, потому что он хотел в «Реал Мадрид», а «Мадрид» хотел подписать его, но Флорентино Перес не захотел платить деньги.
Его агент позвонил в «Юнайтед», и он подписал контракт, не сказав мне об этом. Клуб был счастлив, потому что продавал футболки, вы знаете, что дети любят Погба. Это была скорее коммерческая история, а не спортивная», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в подкасте Stick to Football.
Кто эти ОНИ?
Почему ТЕБЕ должны были сообщать о подписании с МЮ?
🤡
Проблема только в том, что Погба в хорошей форме бывал в лучшем случае раз в месяц
Даже до сих пор у деда громадный авторитет в клубе, а на тот момент он был царь и бог
Сборная вот как раз раз в месяц и играла
Просто ему было тупо лень поддерживать хорошую форму )
Лентяй от бога.
Ибрагимовичу почему-то беспорядок в клубе не мешал играть