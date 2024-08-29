«МЮ» вернул Погба, чтобы унизить Фергюсона. Клуб продавал футболки и был счастлив – коммерческая история, а не спортивная». Эвра о трансфере в 2016-м

Теги Манчестер Юнайтед Патрис Эвра Алекс Фергюсон премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига бизнес Флорентино Перес Поль Погба игровая форма Футбол

Патрис Эвра советовал Полю Погба не возвращаться в «Манчестер Юнайтед».

Французский полузащитник перешел в английский клуб из «Ювентуса» за 89 миллионов фунтов в 2016 году – спустя 4 года после ухода.

«Манчестер Юнайтед» вернул Поля Погба, потому что хотел унизить сэра Алекса Фергюсона.

Я говорил Полю не возвращаться, потому что он хотел в «Реал Мадрид», а «Мадрид» хотел подписать его, но Флорентино Перес не захотел платить деньги.

Его агент позвонил в «Юнайтед», и он подписал контракт, не сказав мне об этом. Клуб был счастлив, потому что продавал футболки, вы знаете, что дети любят Погба. Это была скорее коммерческая история, а не спортивная», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в подкасте Stick to Football. 

37 комментариев
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Какая чушь
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Зачем им унижать Фергюсона??
Кто эти ОНИ?
Почему ТЕБЕ должны были сообщать о подписании с МЮ?
🤡
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Эвра и адекватность несовместимы
+10
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+10
Говорите, что хотите, но Погба в хорошей форме это топовый топ, какие передачи на средние и дальние дистанции, какие удары! МЮ десятых - это худший клуб, в котором он мог оказаться
+12
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+9
Ответ ДядюнТоп
Говорите, что хотите, но Погба в хорошей форме это топовый топ, какие передачи на средние и дальние дистанции, какие удары! МЮ десятых - это худший клуб, в котором он мог оказаться
Так никто вроде и не спорит насчёт топового топа в хорошей форме
Проблема только в том, что Погба в хорошей форме бывал в лучшем случае раз в месяц
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+9
не думаю что у вудварта были яйца чтобы попытаться унизить Ферги.
Даже до сих пор у деда громадный авторитет в клубе, а на тот момент он был царь и бог
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В те годы Погба был топом
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Ответ Under
Как беспорядок в клубе мешал ему играть стабильно? Сборная вот как раз раз в месяц и играла
Ни на что не намекаю, но МЮ и из Варана с Каземиро сделал дураков, они вдруг оказались "не на уровне АПЛ", и не только они. Видимо, тоже ленились, почему то именно в МЮ все начинают лениться, интересно
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Ответ ДядюнТоп
Ты прав. Но почему так происходило, виноват ли он сам, как Балотелли, или это вина беспорядка в клубе? В сборной он почти всегда играл хорошо
Как беспорядок в клубе мешал ему играть стабильно?
Сборная вот как раз раз в месяц и играла
+1
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+1
Ответ Under
Так никто вроде и не спорит насчёт топового топа в хорошей форме Проблема только в том, что Погба в хорошей форме бывал в лучшем случае раз в месяц
И даже реже.
Просто ему было тупо лень поддерживать хорошую форму )
Лентяй от бога.
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Ответ Under
Почему вы считаете, что Фергюсон не разглядел его талант?
Тоже об этом подумал. У Фергюсона опыта столько, что всяких инфантильных ребят, как мне кажется, он вычислял еще по повадкам. У него играл Кантона, Гиггзы с Кином. Ярких парней он как раз любил, но тех, кто отдается эмблеме. А по тому было сразу видно, что сначала в комнату входят его понты, а уже потом Погба. С учетом того, как Погба провел карьеру и ее сейчас заканчивает - Фергюсон еще тысячу лет назад у себя в голове просто закрыл этот вопрос. И как оказалось, был 100% прав!
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Ответ Гекдениз Кардениз
Думаю самому Фергюсону было абсолютно плевать на обратный трансфер Погба и то что он его талант в младенчистве не разглядел когда у него в основе на тот момент одни цепные псы в полузащите бегали типа Сколза и Кина
Почему вы считаете, что Фергюсон не разглядел его талант?
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Чето по накурке в подвале пошли бессвязные разговоры перед сном у него
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Эпично слитая карьера у Погбы. Даже не заработал под конец.
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Помню ржали всем спорцом над возвратом воспитанника за 120 лямов
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Ахахахах это из той же области конспирологии, что и "девушка Дурова - агент Моссада". И то во второе даже больше верится
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Ответ Dred
https://www.forbes.ru/news/326315-pol-pogba-stal-samym-dorogim-futbolistom-v-istorii Вот это как раз 89 млн фунтов и выходит
ну это же совсем другое дело
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Ответ Adamdfdgds
Ахахахах это из той же области конспирологии, что и "девушка Дурова - агент Моссада". И то во второе даже больше верится
девушка дурова - погба из моссада! бери выше!
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Ответ ДядюнТоп
Ни на что не намекаю, но МЮ и из Варана с Каземиро сделал дураков, они вдруг оказались "не на уровне АПЛ", и не только они. Видимо, тоже ленились, почему то именно в МЮ все начинают лениться, интересно
Какая-то детская отмазка, ей богу - я не играю во всю мощь, потому что кто-то ещё не играет
Ибрагимовичу почему-то беспорядок в клубе не мешал играть
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Ответ Dred
Ты их бухгалтерские отчёты проверял? )) Я тебе могу ещё с десяток ссылок насыпать с указанной суммой в 105+5 млн евро. Смирись )
ну я и говорю, это же совсем меняет суть!
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Ответ #SharkTeam
ну я и говорю, это же совсем меняет суть!
Я на прошлый твой ответ реагировал :)
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Ответ Dred
Я на прошлый твой ответ реагировал :)
Ок
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Ответ Гекдениз Кардениз
Думаю самому Фергюсону было абсолютно плевать на обратный трансфер Погба и то что он его талант в младенчистве не разглядел когда у него в основе на тот момент одни цепные псы в полузащите бегали типа Сколза и Кина
Цепной пёс Сколз?
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Эвра поехавший
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вот зря эвра в гости к роналду ходил. в медицине это называется отдаленные последствия.
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Эвра занимается клоунадой, как всегда. Как же мерзко читать его интервью
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А в итоге все увидели, что Фергюсон был прав.
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...о супер.бабках клубам от продаж футболок - один из мифов:)
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