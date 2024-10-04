Илич ждет увольнения из «Пари НН» в расчете на компенсацию. Тренер «не получает удовольствия от работы в коллективе» (Legalbet)
Саша Илич надеется, что его уволят.
Как сообщает Legalbet, главный тренер «Пари НН» «не получает удовольствия от работы в коллективе». Сербский специалист, назначенный весной, ждет расторжения контракта, поскольку рассчитывает на компенсацию.
Сообщалось, что нижегородцы приняли решение провести переговоры с Виктором Гончаренко.
После 10 туров Мир РПЛ «Пари НН» занимает 11-е место, набрав 10 очков.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
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