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Илич ждет увольнения из «Пари НН» в расчете на компенсацию. Тренер «не получает удовольствия от работы в коллективе» (Legalbet)

Саша Илич надеется, что его уволят.

Как сообщает Legalbet, главный тренер «Пари НН» «не получает удовольствия от работы в коллективе». Сербский специалист, назначенный весной, ждет расторжения контракта, поскольку рассчитывает на компенсацию.

Сообщалось, что нижегородцы приняли решение провести переговоры с Виктором Гончаренко.

После 10 туров Мир РПЛ «Пари НН» занимает 11-е место, набрав 10 очков.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
logoпремьер-лига Россия
logoСаша Илич
logoПари НН
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