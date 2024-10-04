Жены игроков «Пари НН» представили новую форму команды.

Новый комплект нижегородцев выполнен в двух вариантах: темно-синей морской и белой цветовой гаммах. Основу дизайна составили яркие узоры, резкие линии, и стилизация герба Нижнего Новгорода.

В презентации новой формы приняли участие жены и подруги футболистов. Новый комплект будут в течение сезона на постоянной основе.

Фото: t.me/fcparinn