«Пари НН» потерял шансы на выход в плей-офф Кубка России за тур до конца группового этапа

«Пари НН» закончил выступление в Фонбет Кубке России.

В 5-м туре группового этапа Пути РПЛ нижегородцы на своем поле уступили ЦСКА (0:2).

Команда Саши Илича за 5 матчей набрала лишь 1 очко и занимает последнее место в группе C.

За тур до конца отставание от идущего третьим «Ахмата» составляет 5 очков при игре в запасе у грозненцев.

Таким образом, «Пари НН» вылетает из турнира, заняв 4-е место в группе.