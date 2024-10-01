«Пари НН» потерял шансы на выход в плей-офф Кубка России за тур до конца группового этапа
«Пари НН» закончил выступление в Фонбет Кубке России.
В 5-м туре группового этапа Пути РПЛ нижегородцы на своем поле уступили ЦСКА (0:2).
Команда Саши Илича за 5 матчей набрала лишь 1 очко и занимает последнее место в группе C.
За тур до конца отставание от идущего третьим «Ахмата» составляет 5 очков при игре в запасе у грозненцев.
Таким образом, «Пари НН» вылетает из турнира, заняв 4-е место в группе.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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