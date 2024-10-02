Денисов об удалении Станковича за споры с Мешковым: «Тренер заступается за нас, хочет лучшего. Если видит несправедливость, честно говорит об этом»
«Спартак» в гостевом матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России обыграл «Динамо» со счетом 3:2. Станкович был удален в концовке встречи, получив две желтые карточки за споры с арбитром. Главным судьей матча был Виталий Мешков.
– Станкович удалился, была стычка в концовке. Как это смотрелось изнутри?
– Тренер заступается за нас, хочет лучшего. Если видит несправедливость, честно говорит об этом.
– Это завело вас?
– Не могу говорить за всех. Я лишь видел четкую цель, и мы ее достигли.
Я и сейчас мог сказать, что кто‑то плохой, но я уважаю соперника. Если нас кто‑то обижает, я вступаюсь. И так будем с каждым на поле, кто будет обижать «Спартак», – сказал защитник красно-белых.
Станкович получил две желтые за эмоциональный спор с судьей матча «Спартака» с «Динамо»
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