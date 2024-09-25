Рианчо об оскорблениях Соболева фанатами «Спартака» и «Зенита»: «Допускаю, что ему понадобится помощь психолога»
Рауль Рианчо высказался об оскорблениях болельщиков в адрес Александра Соболева.
«Оскорбления в адрес Соболева от болельщиков «Спартака» и «Зенита»? Это сложная история. Обычно на футболиста остаются обиды только у болельщиков бывшего клуба, но здесь другая ситуация.
Соперничество между «Спартаком» и «Зенитом» очень серьезное, поэтому Соболеву приходится проходить через это испытание. Допускаю, что ему может понадобиться помощь психолога из-за оскорблений со стороны болельщиков», – сказал бывший тренер «Спартака».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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