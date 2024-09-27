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  • Канчельскис о Соболеве: «Болельщики «Зенита» оскорбляют его, потому что он вел себя нагло, играя за «Спартак». Если принесет пользу, они сменят гнев на милость»
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Канчельскис о Соболеве: «Болельщики «Зенита» оскорбляют его, потому что он вел себя нагло, играя за «Спартак». Если принесет пользу, они сменят гнев на милость»

Андрей Канчельскис предположил, почему болельщики оскорбляют Александра Соболева.

«Болельщики «Зенита» оскорбляют Соболева, потому что он вел себя нагло, играя за «Спартак». Они это помнят и пока не могут считать Соболева своим. Какое-то время ему придется играть под давлением.

Путь к признанию тут только один – забитые мячи. Если Соболев принесет много пользы «Зениту», то болельщики сменят гнев на милость», – сказал бывший полузащитник сборной России.

27-летний форвард провел за сине-бело-голубых три матча во всех турнирах и отметился результативной передачей.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
болельщики
logoАндрей Канчельскис
logoАлександр Соболев
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