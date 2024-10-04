Дивеев о Пьяниче: «Футболист из Лиги чемпионов, усилит ЦСКА. Он быстро нашел общий язык со всеми» 

Игорь Дивеев считает, что Миралем Пьянич усилит ЦСКА.

34-летний босниец дебютировал за армейцев во вторник в матче Фонбет Кубка России с «Пари НН» (2:0), выйдя на замену на 85-й минуте.

— Как в ЦСКА приняли Пьянича?

— Как только он приехал в команду, мы сразу его поддержали и помогли ему освоиться. Понятно, что это футболист с большим именем. Мы даже видели, когда он выходил и играл за «Ювентус» и другие европейские клубы. И какие делал передачи, какое показывал движение на поле. Наверное, любому со стороны видно, что это за игрок, что это футболист из Лиги чемпионов.

— Как он себя ведет в команде? Круговой рассказал, что это первый футболист, который сразу же написал в командный чат.

— Да, я видел, что Круговой сказал. Пьянич действительно сразу же по приезде к нам написал в командный чат, пожелал нам удачи в игре против «Ахмата» (3:0), в которой сам еще не был в заявке. И он быстро нашел общий язык со всеми ребятами.

— По тренировкам какое сложилось впечатление: Пьянич уже полностью готов, или сказывается отсутствие игровой практики в несколько месяцев?

— Об этом лучше спросить у тренеров. У меня с ним была пока только одна тренировка — предыгровая перед кубковым матчем с «Пари НН». В любом случае это футболист очень высокого уровня, с опытом игры в Лиге чемпионов и топовых европейских чемпионатах. Поэтому не сомневаюсь, что он нам поможет и усилит ЦСКА, – сказал защитник ЦСКА .