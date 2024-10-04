Миралем Пьянич: «ЦСКА хорошо знают по всей Европе, у них есть важные международные победы. Рад вместе бороться за титулы»

Миралем Пьянич высказался о переходе в ЦСКА.

– Могли бы вы представить себе еще год назад, что будете в РПЛ?

– В футболе невозможно что‑либо загадывать, ведь мы выступаем по всему миру. Пару раз я уже был в России, играл против ЦСКА , это всегда были непростые встречи. Принимая решение перейти в ЦСКА, я осознавал, что это большой клуб, в том числе с важными международными победами.

Его очень хорошо знают по всей Европе, так что я рад вместе с ним биться за титулы. Постараюсь адаптироваться как можно быстрее, чтобы быть в необходимых кондициях и помогать команде, – сказал Пьянич в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ ».