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Миралем Пьянич: «ЦСКА хорошо знают по всей Европе, у них есть важные международные победы. Рад вместе бороться за титулы»

Миралем Пьянич высказался о переходе в ЦСКА.

– Могли бы вы представить себе еще год назад, что будете в РПЛ?

– В футболе невозможно что‑либо загадывать, ведь мы выступаем по всему миру. Пару раз я уже был в России, играл против ЦСКА, это всегда были непростые встречи. Принимая решение перейти в ЦСКА, я осознавал, что это большой клуб, в том числе с важными международными победами.

Его очень хорошо знают по всей Европе, так что я рад вместе с ним биться за титулы. Постараюсь адаптироваться как можно быстрее, чтобы быть в необходимых кондициях и помогать команде, – сказал Пьянич в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoМиралем Пьянич
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