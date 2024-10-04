Пьянич об РПЛ: «Много молодых футболистов, здорово готовых и физически, и технически. Полагаю, лига высокого уровня и очень конкурентная»
Миралем Пьянич оценил уровень Мир РПЛ после дебюта за ЦСКА.
34-летний босниец сыграл за армейцев во вторник в матче Фонбет Кубка России с «Пари НН» (2:0), выйдя на замену на 85-й минуте.
— Насколько впечатлил уровень российского футбола?
— Посмотрим через пару месяцев, тогда скажу. Но уже сейчас я вижу много молодых футболистов, здорово готовых и физически, и технически, поэтому предполагаю, что это лига высокого уровня и очень конкурентная, — сказал Пьянич.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости