Пьянич об РПЛ: «Много молодых футболистов, здорово готовых и физически, и технически. Полагаю, лига высокого уровня и очень конкурентная» 

Миралем Пьянич оценил уровень Мир РПЛ после дебюта за ЦСКА.

34-летний босниец сыграл за армейцев во вторник в матче Фонбет Кубка России с «Пари НН» (2:0), выйдя на замену на 85-й минуте.

— Насколько впечатлил уровень российского футбола?

— Посмотрим через пару месяцев, тогда скажу. Но уже сейчас я вижу много молодых футболистов, здорово готовых и физически, и технически, поэтому предполагаю, что это лига высокого уровня и очень конкурентная, — сказал Пьянич .