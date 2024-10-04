Кирьяков о «Спартаке»: «Станковича перехвалили. У нас принято петь дифирамбы после двух-трех матчей»
Сергей Кирьяков оценил работу Деяна Станковича в «Спартаке».
«Перехвалили Станковича, да. У нас принято петь дифирамбы после двух-трех матчей. Тем более, когда он пришел, все было неплохо. Но чемпионат у нас достаточно длинный, тяжелый, много специфических матчей. Все познается на дистанции.
С другой стороны, критика Станкевичу тоже необходима. Нужно уметь не только дифирамбы выслушивать, но и уметь держать удар. Наверное, это самый основной фактор в какой-то степени, спокойно реагировать на ту грязь, которая на тебя льется, – сказал экс-игрок сборной России.
Опубликовано: Sports
Источник: «Советский спорт»
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