Клубы РПЛ инвестировали 21,7 млрд рублей в развитие молодежного футбола за 5 лет

Клубы РПЛ работают над развитием академий.

Сегодня Мир РПЛ на форуме «Россия – спортивная держава» представила стратегию развития лиги до 2030 года.

Согласно данным презентации, клубы высшего дивизиона за последние 5 лет инвестировали в развитие молодежного футбола 21,7 млрд рублей.

Отмечается рост финансовых вложений за этот период: на работу академий в 2020 году клубы направили 2,8 млрд рублей, в 2021-м – 3,3 млрд, в 2022-м – 4,3 млрд, в 2023-м – 5,4 млрд.

Расходы клубов на молодежный футбол в 2024 году составили 6,1 млрд рублей.

14 000 зрителей – средняя посещаемость матчей РПЛ в текущем сезоне. Это на 87% выше, чем в чемпионате России-2021/22

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
