Саморано о Ямале: «Я бы не подписал его в «Реал», он не воплощает дух клуба. Я взял бы Педри – он скромный и не говорит лишнего. У него душа «Мадрида»

Иван Саморано: я подписал бы в «Реал» не Ямаля, а Педри.

Иван Саморано предпочел бы видеть в «Реале» Педри, а не Ламина Ямаля. Оба игрока выступают за «Барселону».

«Я бы не стал подписывать Ламина Ямаля в «Реал Мадрид ». Он звезда, но не воплощает сущность и дух того, каким должен быть игрок «Реала».

Я бы подписал Педри – он звезда и феномен… и при этом не говорит ни слова лишнего. Он скромный, простой и высказывается только тогда, когда нужно. Педри обладает сутью, душой «Реала», – сказал бывший форвард «Реала» в программе El Cafelito на El Chiringuito.