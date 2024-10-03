Тренер «Спартака» о критике бывших игроков: «Нас это не интересует, у нас есть своя философия. Мы можем играть со всеми – с «Зенитом» заслуживали победу»

В «Спартаке» не обращают внимания на критику от бывших футболистов красно-белых.

– Как «Спартаку» бороться с «Зенитом», «Краснодаром» и другими командами?

– Мы уже показали, что можем играть со всеми. Заслуживали победу в матче с «Зенитом», но, к сожалению, сыграли 0:0. Против «Динамо » справились на отлично: две победы и ничья.

Мы можем играть со всеми! Да, есть болезненное поражение от «Локомотива ». Но такое бывает, что иногда уступаешь сильным соперникам.

– «Спартак» – самый обсуждаемый клуб России. Вы чувствуете давление, работая здесь?

– Да, мы знали перед приездом сюда, что «Спартак» – большой клуб с уникальной историей. Здесь все говорит о том, что у нас огромная поддержка.

– Как вам в Москве, адаптировались?

– Прекрасно! Люблю Москву. Уже адаптировался, мне все нравится.

– Вы читаете комментарии или реплики экс-футболистов «Спартака»?

– Нет, потому что мой русский еще не настолько хорош, чтобы все понимать.

Нас это не интересует. У нас есть своя философия. Мы идем своей дорогой и будем продолжать в том же духе, – сказал Ненад Сакич, ассистент главного тренера «Спартака» Деяна Станковича .