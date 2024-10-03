Тренер «Спартака» о критике бывших игроков: «Нас это не интересует, у нас есть своя философия. Мы можем играть со всеми – с «Зенитом» заслуживали победу»
– Как «Спартаку» бороться с «Зенитом», «Краснодаром» и другими командами?
– Мы уже показали, что можем играть со всеми. Заслуживали победу в матче с «Зенитом», но, к сожалению, сыграли 0:0. Против «Динамо» справились на отлично: две победы и ничья.
Мы можем играть со всеми! Да, есть болезненное поражение от «Локомотива». Но такое бывает, что иногда уступаешь сильным соперникам.
– «Спартак» – самый обсуждаемый клуб России. Вы чувствуете давление, работая здесь?
– Да, мы знали перед приездом сюда, что «Спартак» – большой клуб с уникальной историей. Здесь все говорит о том, что у нас огромная поддержка.
– Как вам в Москве, адаптировались?
– Прекрасно! Люблю Москву. Уже адаптировался, мне все нравится.
– Вы читаете комментарии или реплики экс-футболистов «Спартака»?
– Нет, потому что мой русский еще не настолько хорош, чтобы все понимать.
Нас это не интересует. У нас есть своя философия. Мы идем своей дорогой и будем продолжать в том же духе, – сказал Ненад Сакич, ассистент главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.
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