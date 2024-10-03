Гурцкая о Станковиче в «Спартаке»: «Многих футболистов надо учить передачи давать, поэтому пошла стагнация. Тренеры-мотиваторы – не учителя, их надо брать только в очень хорошую команду»
«Проблема в том, что есть категория тренеров, как тренеры-мотиваторы. Они не учителя, их надо брать только в очень хорошую команду. Такой, например, Каррера. Он пришел в очень хорошую команду, достаточно было просто мотивировать и физически подводить к матчу.
Станкович столкнулся с тем, что многих футболистов надо учить передачи давать. И поэтому пошла немножко стагнация. Под них стали готовиться. А он возомнил, что может менять схему в каждом матче и будет все получаться. И началась паника.
Плюс он сейчас почувствует... У него есть три стенки, прежде чем доберутся до него. Сначала Амарал, которого будут сносить болельщики, потом Малышев. Он просто пока не разобрался, какие ему нужны футболисты и как их расставлять на поле», – сказал футбольный агент.
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