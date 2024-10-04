Ассистент Станковича о зависимости «Спартака» от Барко: «Один футболист матчи не выигрывает»
Тренер «Спартака» высказался о Эсекиэле Барко.
2 октября «Спартак» обыграл «Динамо» (3:2) в рамках Фонбет Кубка России.
«Мы знаем, что Барко очень важен для команды. Но и остальные ребята тоже. Один футболист матчи не выигрывает. Мы должны быть сильны как коллектив, где каждый вносит свой вклад и отдает себя во благо команды.
Этот матч имел большое значение, потому что у нас случился небольшой кризис в плане результатов. Ребята показали, что мы можем побеждать любую команду. «Динамо» – очень сильный соперник. Здорово, что, дважды уступая в счете, мы смогли победить», – сказал Ненад Сакич, ассистент Деяна Станковича.
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Спартака»
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