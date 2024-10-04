«Спартак» почтил память Черенкова: «10 лет без великого спартаковца и символа эпохи»

«Спартак» почтил память Федора Черенкова.

«10 лет без Федора Федоровича Черенкова – великого спартаковца, заслуженного спортсмена и символа целой эпохи.

Гениальный футболист и удивительной доброты человек посвятил свою жизнь «Спартаку» и провел в составе красно-белых 494 матча. Это рекорд нашего клуба.

Светлая память легендарному Феде!» – говорится в сообщении в телеграм-канале «Спартака».