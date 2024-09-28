Мостовой об Овечкине: «Все следят и ждут, когда рекорд всемогущий падет. Футболист 2 гола забьет и ходит с пальцами веером, но кто его вспомнит? Черенкова все помнят, Мостового»

Александр Мостовой поделился мнением об Александре Овечкине.

Капитан «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 853 заброшенными шайбами, уступая только Уэйну Гретцки – 894 гола.

– Мне многие наши ребята в НХЛ импонируют. Но следят-то все равно только за одним. Ждут, когда рекорд всемогущий падет. Уму непостижимо, если в итоге Овечкин обойдет Гретцки .

Сомневаюсь ли в нем? Да нет, просто не хочется сглазить. Чтобы Саша спокойно довел дело до конца.

– Имеет ли достижение значение для него лично?

– Уверен, что да. Любой выдающийся спортсмен, безусловно, об этом думает. А если говорит, что это не имеет для него значения, значит, лукавит. Вот тот же Гретцки уже лет 30 как закончил, а его все помнят по этому рекорду.

Сейчас вот футболист какой-нибудь два гола забьет и ходит с пальцами веером. Но кто его вспомнит-то потом? Вот Черенкова все помнят или Мостового, – сказал бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой .

Личка об Овечкине: «Сравнил бы его с Роналду. Он обладает высокой скоростью, мощью, у него сильный удар. Месси – это больше Гретцки»