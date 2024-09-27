Гаврилов про Барко и Черенкова: «Федор на голову выше по уровню и пониманию игры, 100%»
– В нынешнем составе «Спартака» у вас любимец есть?
– Такой, как Черенков? Нет. Федор мне вообще был как брат. Из следующего поколения нравились Цымбаларь, Титов, Аленичев, Тихонов... Настоящие спартаковцы – по игре и по духу. А потом на первый план вышли уже привозные ребята.
Вот купили летом Барко. Все от него в восторге, однако в матче с «Динамо» аргентинец меня совершенно не впечатлил.
Или возьмем Угальде. Шустрит, старается, забивает. Но действует сам по себе. Не видно наигранной связки. Хотя бы такой, как Гаврилов – Ярцев. Сколько лет прошло, а спартаковские болельщики до сих пор ее вспоминают.
Если Барко с Угальде задержатся в команде на пару лет – может, у них и получится мощный тандем. Пока же вспыхивают эпизодами.
– Евгений Ловчев считает, что аргентинский хавбек по умению вести игру напоминает вас и Черенкова. Что-то в этих словах есть?
– О себе говорить не буду, а Федор... Да ну, какой Барко. По уровню и пониманию игры Черенков на голову выше! Сто процентов! – сказал бывший полузащитник «Спартака».
«Черенков на уровне Месси и Роналду мог бы раскрыться, если бы не жизненные обстоятельства. Самый талантливый советский и российский игрок». Продюсер фильма о Федоре про футболиста
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