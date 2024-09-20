Рабинер о матче памяти Садырина: «Зенит» и ЦСКА играли не на «Газпром Арене», так как РФС пришлось бы платить 50+ млн рублей. Могли бы своим скидку сделать или бесплатно пустить»

Игорь Рабинер раскритиковал РФС за место проведения матча памяти Павла Садырина.

Легенды «Зенита» и ЦСКА сыграли (1:3) в матче памяти Павла Садырина. Игра Лиги Ставок Лиги Легенд прошла 20 сентября на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге.

«Спрашивают, почему ветераны «Зенита» и ЦСКА играют матч памяти Павла Садырина не на «Газпром Арене ». Узнал. За ее аренду РФС пришлось бы платить более 50 миллионов рублей. Полную сумму, без скидок. За матч ветеранов.

Поражаюсь – вроде же футбольным союзом руководят свои, экс-зенитовские люди, и делают они в данном случае бесспорно доброе дело. Напрямую связанное с лучшими страницами истории «Зенита», который единственный раз стал чемпионом СССР именно при Садырине. Совсем не будучи тогда богатым клубом с топ-составом.

Уж могли бы свои своим как минимум большую скидку сделать, а то и бесплатно пустить. Как бесплатно пустил «Спартак » в Тушино на матч памяти Цымбаларя и, надеюсь, снова пустит в октябре на матч памяти Черенкова в конце октября – начале ноября, приуроченный к десятилетию его смерти и выходу фильма о нем.

Как бесплатно пустили недавно в Минске. Все матчи Лиги Легенд, которые проходили на основных полях, не стоили футбольному союзу ничего.

Но среди зенитовских людей разных слоев и поколений, оказывается, есть нюансы взаимоотношений. «Свои» тоже разные бывают. И даже присутствие на игре Семака, главного тренера «Зенита», на это не влияет.

Хотя казалось бы – матч памяти Садырина. Впрочем, если вспомнить, как Виталий Мутко выкидывал из клуба Павла Федоровича во второй половине 90-х, и какой-то третьестепенный человек от президента клуба вручал его великому тренеру уведомление о расторжении контракта у мусоропровода его квартиры, удивляться не приходится уже ничему», – написал журналист.

Рабинер о матче памяти Садырина: «Нам говорят: в Питере очень любят футбол, «Зенит» – самая популярная команда страны. А на трехтысячных трибунах тысяча человек максимум. Стыд»