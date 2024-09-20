Рабинер о матче памяти Садырина: «Зенит» и ЦСКА играли не на «Газпром Арене», так как РФС пришлось бы платить 50+ млн рублей. Могли бы своим скидку сделать или бесплатно пустить»
Легенды «Зенита» и ЦСКА сыграли (1:3) в матче памяти Павла Садырина. Игра Лиги Ставок Лиги Легенд прошла 20 сентября на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге.
«Спрашивают, почему ветераны «Зенита» и ЦСКА играют матч памяти Павла Садырина не на «Газпром Арене». Узнал. За ее аренду РФС пришлось бы платить более 50 миллионов рублей. Полную сумму, без скидок. За матч ветеранов.
Поражаюсь – вроде же футбольным союзом руководят свои, экс-зенитовские люди, и делают они в данном случае бесспорно доброе дело. Напрямую связанное с лучшими страницами истории «Зенита», который единственный раз стал чемпионом СССР именно при Садырине. Совсем не будучи тогда богатым клубом с топ-составом.
Уж могли бы свои своим как минимум большую скидку сделать, а то и бесплатно пустить. Как бесплатно пустил «Спартак» в Тушино на матч памяти Цымбаларя и, надеюсь, снова пустит в октябре на матч памяти Черенкова в конце октября – начале ноября, приуроченный к десятилетию его смерти и выходу фильма о нем.
Как бесплатно пустили недавно в Минске. Все матчи Лиги Легенд, которые проходили на основных полях, не стоили футбольному союзу ничего.
Но среди зенитовских людей разных слоев и поколений, оказывается, есть нюансы взаимоотношений. «Свои» тоже разные бывают. И даже присутствие на игре Семака, главного тренера «Зенита», на это не влияет.
Хотя казалось бы – матч памяти Садырина. Впрочем, если вспомнить, как Виталий Мутко выкидывал из клуба Павла Федоровича во второй половине 90-х, и какой-то третьестепенный человек от президента клуба вручал его великому тренеру уведомление о расторжении контракта у мусоропровода его квартиры, удивляться не приходится уже ничему», – написал журналист.
Рабинер о матче памяти Садырина: «Нам говорят: в Питере очень любят футбол, «Зенит» – самая популярная команда страны. А на трехтысячных трибунах тысяча человек максимум. Стыд»
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