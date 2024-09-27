«Черенков на уровне Месси и Роналду мог бы раскрыться, если бы не жизненные обстоятельства. Самый талантливый советский и российский игрок». Продюсер фильма о Федоре про футболиста

Продюсер кино о Федоре Черенкове сравнил игрока с Лео Месси и Криштиану Роналду.

Фильм «Федя. Народный футболист» о бывшем игроке «Спартака» и сборной СССР выйдет в прокат 31 октября.

«Почему мы всесторонне воссоздали образ Федора Федоровича Черенкова ? Это величайший спортсмен и человек.

Я застал его игру на футбольном поле. Ярчайший, поцелованный богом футболист. Если бы не определенные жизненные обстоятельства, то его талант мог бы раскрыться на уровне тех же Месси или Криштиану Роналду , других звезд мирового футбола.

На мой же взгляд, Черенков был самым талантливым советским и российским футболистом. Я не застал в живых Стрельцова или Воронина, но из тех, чью игру довелось увидеть, Черенков однозначно стоит на первом месте.

Важно было рассказать о его непростой судьбе, о преодолении, о том, что значила в его жизни любовь. При этом мы не только подробно изучили биографию Федора Федоровича, но и близко познакомились с его семьей, прежде всего с дочерью Анастасией Черенковой.

Многое почерпнули от его коллег-игроков, которые вместе с ним выходили на поле: Рината Дасаева , Сергея Родионова и других высококлассных мастеров. Поняли, что это нужно и важно сделать.

Не скрою также, что это мой любимый футболист. Я на всю жизнь запомнил его игру, совершенно неповторимый, не читаемый соперниками стиль.

Здесь все объединилось в целое: желание рассказать современникам и будущему поколению о Федоре Черенкове и моя симпатия к этому человеку», – сказал генеральный продюсер фильма о Черенкове Сергей Шишкарев.