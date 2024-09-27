  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Черенков на уровне Месси и Роналду мог бы раскрыться, если бы не жизненные обстоятельства. Самый талантливый советский и российский игрок». Продюсер фильма о Федоре про футболиста
10

«Черенков на уровне Месси и Роналду мог бы раскрыться, если бы не жизненные обстоятельства. Самый талантливый советский и российский игрок». Продюсер фильма о Федоре про футболиста

Продюсер кино о Федоре Черенкове сравнил игрока с Лео Месси и Криштиану Роналду.

Фильм «Федя. Народный футболист» о бывшем игроке «Спартака» и сборной СССР выйдет в прокат 31 октября.

«Почему мы всесторонне воссоздали образ Федора Федоровича Черенкова? Это величайший спортсмен и человек.

Я застал его игру на футбольном поле. Ярчайший, поцелованный богом футболист. Если бы не определенные жизненные обстоятельства, то его талант мог бы раскрыться на уровне тех же Месси или Криштиану Роналду, других звезд мирового футбола.

На мой же взгляд, Черенков был самым талантливым советским и российским футболистом. Я не застал в живых Стрельцова или Воронина, но из тех, чью игру довелось увидеть, Черенков однозначно стоит на первом месте.

Важно было рассказать о его непростой судьбе, о преодолении, о том, что значила в его жизни любовь. При этом мы не только подробно изучили биографию Федора Федоровича, но и близко познакомились с его семьей, прежде всего с дочерью Анастасией Черенковой.

Многое почерпнули от его коллег-игроков, которые вместе с ним выходили на поле: Рината Дасаева, Сергея Родионова и других высококлассных мастеров. Поняли, что это нужно и важно сделать.

Не скрою также, что это мой любимый футболист. Я на всю жизнь запомнил его игру, совершенно неповторимый, не читаемый соперниками стиль.

Здесь все объединилось в целое: желание рассказать современникам и будущему поколению о Федоре Черенкове и моя симпатия к этому человеку», – сказал генеральный продюсер фильма о Черенкове Сергей Шишкарев.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпартак
logoСергей Родионов
logoКриштиану Роналду
logoпремьер-лига Россия
logoЛионель Месси
logoРинат Дасаев
logoФедор Черенков
logoсборная СССР
logoЭдуард Стрельцов
logoСпорт-Экспресс
кино
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мостовой о «Золотом мяче»: «Эра Роналду и Месси прошла, сейчас смотришь на список – чего-то не хватает. Винисиус – бесспорный обладатель награды для меня»
18124 сентября, 10:16
Министр спорта РФ Дегтярев о призе имени Черенкова: «Футболисты в Год семьи являются примером для миллионов. Важны критерии – чтобы кроме верности родине и клубу был крепкий и многодетный семьянин»
6026 августа, 12:54
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Стогниенко об Okko: «Время смотрения спорта за 2024 год увеличилось более чем в 4 раза в сравнении с 2023-м. Аудитория полуфинала Евро-2024 Нидерланды – Англия – более миллиона пользователей»
5 минут назад
Экс-игрок Турции и «Фенербахче» Акын получил огнестрельное ранение в ногу во время нападения после матча Лиги Европы
227 минут назадФото
Пеп о Родри: «Сезон для него закончен. Сделали операцию на крестообразной связке и частично на мениске, к следующему сезону он будет готов»
1227 минут назад
Мостовой об Абаскале в РФС: «Заезжал туда, мне сказали, что он читал лекцию. Хотел выйти через окно, не приближаться к двери. Смешно просто, бессовестный»
3636 минут назад
Сорокин об участии РФС в заседании УЕФА: «Никакого ужаса и конфронтации мы не увидели. Все федерации общаются, отношения сохраняются»
742 минуты назад
Флик о том, что Эндрика и Винисиуса не удалили в игре с «Алавесом»: «Я сосредоточен только на «Барсе». Меня не волнует, что может сделать соперник, это ничего не меняет»
3147 минут назад
Какой клуб зарабатывает больше всех в мире? Тест про футбол и деньги
50 минут назадСпецпроект
«Барселона» о штрафе за нацистский баннер фаната: «Клуб против оправдания насилия и стремится защищать и продвигать декларацию прав человека ООН. Примем меры»
2257 минут назад
ЦСКА о решения CAS по долгу «Вест Хэма» за трансфер Влашича: «Слушания состоялись, резолюция не оглашается сразу, на это уйдет еще не менее 4-5 месяцев»
13сегодня, 12:14
Пьянич получит бонус 1 млн евро, если сыграет 50% матчей в ЦСКА до конца сезона. Зарплата боснийца – 800 тысяч евро в год, столько же комиссия агента («СЭ»)
67сегодня, 11:56
Ко всем новостям
Последние новости
Директор «Ювентуса» о Калафьори в «Арсенале»: «Упущенная возможность для всего итальянского футбола, не только для «Юве». Нам не хватило сил удержать игрока его уровня в Италии»
1 минуту назад
Суарес покрасил волосы в белый цвет
3 минуты назадФото
Ксения Минаева выступила на «Сапсан Арене» перед матчем ЖФК «Локомотив» и ЖФК «Крылья Советов»
10 минут назадФото
У гендиректора «Ньюкасла» диагностирован рак крови. Илс останется на посту, пока клуб не найдет преемника
18 минут назад
«Зенит» принимает «Акрон». Приходите поддержать сине-бело-голубых на стадионе!
120 минут назадРеклама
Гаврилов про Барко и Черенкова: «Федор на голову выше по уровню и пониманию игры, 100%»
947 минут назад
«Ливерпуль» интересуется Релем. «Фрайбург» предложил 22-летнему хавбеку новый контракт
155 минут назад
Думфрис продлит контракт с «Интером» до 2028 года в ближайшие дни (Фабрицио Романо)
2сегодня, 11:52
Алонсо о матче с «Баварией»: «Выезд на «Альянц Арену», вероятно, самое сложное испытание в Бундеслиге. «Байер» должен сыграть почти идеально, чтобы увезти очки оттуда»
1сегодня, 11:39
Пьянич стоит 7,5 в фэнтези на Спортсе’‘. Новичок ЦСКА добавлен в турнир
1сегодня, 11:32Фэнтези