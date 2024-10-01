«Динамо» Махачкала обратилось в ЭСК из-за удара Гомеса ногой в пах Пальцеву и неназначенного пенальти в матче с «Динамо»
«Динамо» Махачкала обратилось в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Динамо».
Встреча команд в 10-м туре Мир РПЛ завершилась победой московской команды со счетом 1:0.
«Махачкалинское «Динамо» обратилось в ЭСК РФС по поводу решения арбитра Сергея Чебана не удалить футболиста московского «Динамо» Артура на 26‑й минуте игры за нарушение на Валентине Пальцеве, а также по поводу неназначенного пенальти в ворота москвичей на 62‑й минуте», – сообщили в службе коммуникаций РФС.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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